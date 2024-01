Ahogamientos: un problema de escalas mundiales

En verano no hay nada mejor que realizar actividades acuáticas en ríos, mares o piletas. Disfrutar del agua es uno de los mayores placeres en esta época del año, pero no está exento de peligros ya que un descuido puede resultar fatal. Saber qué hacer en caso de ahogamiento puede salvarle la vida a la víctima.

Se debe sacar a la persona del agua asegurándose de no poner en riesgo la propia vida, colocar a la víctima boca arriba y observar si respira, si no lo hace, se encuentra sin movimiento y no responde a los estímulos es fundamental comenzar con la Reanimación Cardiopulmonar - RCP. Con las manos entrelazadas sobre el tórax, a nivel central del esternón, realizar compresiones ininterrumpidas que hagan descender el esternón de 5 a 6 centímetros.

Si se encuentra en un área que tenga disponible un Desfibrilador Externo Automático - DEA se debe encender, colocar los parches tal como está indicado y seguir las instrucciones verbales que indica el equipo. Es fundamental acompañar a la víctima hasta que llegue el equipo de emergencias y seguir en todo momento las instrucciones de los médicos. En Emerger estamos seguros que tener conocimientos en técnica de RCP y utilización del DEA salva vidas.

Desde hace 29 años, GRUPO EMERGER sigue brindando servicios de salud pre hospitalarios de excelencia y sumando valor agregado a toda la comunidad en general en materia de prevención y cuidados.

Los invitamos a conocer nuestra página web ingresando a http://www.grupoemerger.com/