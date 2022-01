Aguas: instan a considerar la situación económica de los usuarios

Luego, hizo una revisión de la situación salarial de los últimos años y explicó que “no se puede obviar lo que sucedió en el periodo 2016-2019 en el cual la Argentina pasó de tener los niveles de ingresos más importantes de Latinoamérica con un promedio de 589 dólares en 2015 a tener a partir del año siguiente un promedio salarial de 221 dólares, lo cual hace que la capacidad adquisitiva de los usuarios se vea enormemente afectada . En función de estas circunstancias y sabiendo que uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina es la recuperación del ingreso de los trabajadores creemos que esta fórmula de aumento de tarifas según aumento de salarios puede ir resolviendo de manera racional el problema del sostenimiento y el funcionamiento de las empresas y las inversiones necesarias”.

En otro orden, Martínez señaló un aspecto del debate que no había sido tratado hasta el momento de su participación. “Me parece muy importante señalar que estamos discutiendo las tarifas de 15 localidades de la provincia, porque se hizo referencia anteriormente a la cuestión federal y la verdad es que en la provincia de Santa Fe hay 350 localidades que no son parte de este debate. Creo que una deuda pendiente no sólo de esta gestión sino de las gestiones anteriores es el sostenimiento de los sistemas que están vinculados con las Cooperativas y también con los Municipios y Comunas que son efectivamente prestadores del servicio y que lamentablemente por ausencia de federalismo dentro de nuestra provincia no reciben ningún tipo de asistencia o subsidio para sostener los costos operativos”.

“Creo además -continuó- que el Estado provincial cometería un error si solamente resolviera el problema de los costos operativos a través del ajuste de las tarifas y no abordara los temas que se señalaron anteriormente , como lo es la necesidad de aumentar la micro medición . De hecho si no tengo mal la información las Cooperativas tienen un 98 por ciento de micro medición cuando el Estado provincial tiene solamente el 40 por ciento y me parece que ese es un gran desafío que tiene el gobierno de la provincia. También lo es la situación de pérdidas de agua a la que hizo referencia un disertante y el acceso a la información confiable respecto de los costos que es un gran desafío no sólo para la Empresa sino también para el organismo de control.”

En el final de su participación Martínez se refirió a los proyectos de su autoría que proponen que el aumento de tarifas esté atado al aumento salarial. “El Estado provincial debe tener criterios objetivos. Nosotros proponemos uno, no es el único, pero es sumamente razonable. Porque suena disonante que en un contexto donde la inflación prevista por el gobierno nacional y el gobierno provincial es de un 33 por ciento, y por otro lado la norma tributaria incrementa los mínimos de Ingresos Brutos en un 40 por ciento, a la vez que la Tasa General de Inmuebles al igual que la patente automotor se aumentan un 30 por ciento , el incremento en materia de prestación del servicio de agua potable que como todos sabemos es un servicio esencial tenga un aumento de más del 60 por ciento. Concretamente desde el espacio al que represento en la Cámara de Diputados de la provincia pedimos que se revea este porcentaje que consideramos extremadamente alto. Como diría mi amigo Rafael Bielsa ‘ni con dos pelucas, ni pelado’. Establezcamos un incremento tarifario que vaya en función del incremento de la capacidad adquisitiva de los salarios de las santafesinas y los santafesinos”.