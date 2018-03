"Vamos a tener una baja en la producción agrícola"

"Vamos a tener una disminución de la producción, y lo vamos a poder dimensionar mucho más a partir de mayo o junio cuando llegue la trilla de la soja y el maíz de segunda", dijo en forma contundente el secretario de Agricultura de Santa Fe, Marcelo Bargellini, durante su paso por Expoagro.

EM_DASH¿Cuál es la situación en Santa Fe a raíz de la sequía?

—La semana pasada tuvimos la reunión de la Comisión de Emergencia donde el Inta, la Bolsa de Comercio y el Ministerio acercamos todos los datos disponibles. Es una situación que va variando en una semana o quince días, porque esencialmente no aparecieron lluvias nuevas. Hay una diferencia importante entre todo lo que es siembra de maíz y soja de primera, y los lotes de segunda. Hoy en el centro sur de Santa Fe se están trillando lotes de maíz arriba de 100 a 120 quintales y lotes de soja por encima de los 35 quintales. Obviamente a la par de eso, hay una soja de segunda que no saben si la van a cosechar. Entonces, para nosotros la perspectiva es que vamos a tener disminuciones de producción, eso es obvio. Si tuviéramos una lluvia nos ayudaría a que las pérdidas no fueran tan profundas. Pero sí las vamos a notar mucho más a partir de mayo, junio, cuando aparezca lo que es soja de segunda y maíces para trilla.

EM_DASH¿Qué decidieron hacer?

—Ante esto, la decisión del Ministerio es empezar a mirar fundamentalmente las próximas siembras y la visión de la ministra (de Producción, Alicia Ciciliani) es ver cómo apoyamos a los productores a que sigan en el proceso productivo, más que estar subsidiando pérdidas, ya que eso va a ser inmedible, y tampoco es nuestra función, nosotros estamos para procurar que el proceso productivo siga y ayudar a los productores a tener una esperanza mas adelante en la próxima siembra.

EM_DASH¿Cómo sería eso, desaparecería la asistencia?

—En Expoagro se realizó una reunión del Consejo Federal Agropecuario pampeano donde los ministros de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, debatieron esto de tener una estrategia común con una participación del gobierno nacional en esta ayuda. Obviamente hay opciones, a través de los que tienen bancos provinciales propios direccionar por ahí. En el caso nuestro, como vinimos haciendo, a través de subsidio de tasa para los productores, para la compra de algunos insumos en particular que nos interese. La visión que tenemos es que hay que sentarse con la Nación. Trazar una estrategia común las provincias y el gobierno nacional con los bancos, donde esos productores que tienen deudas con las entidades o con las cooperativas, generar algún sistema de refinanciación o replantear lo pagos, en función de la emergencia. Incluso analizar caso por caso y cual es la gravedad de cada productor. Quizás el que sembró soja de segunda y no la va a poder cosechar, sí cosechó un trigo con alto rinde en diciembre. Entonces habrá que ver la situación económica particular y el nivel de asistencia que se necesita.

EM_DASHEntonces ¿no habrá asistencia directa como la del fondo lechero, por ejemplo?

—Hay que evaluar las situaciones, la gravedad de cada caso. Hoy por hoy las arcas provinciales en cada provincia no son rebosantes de dinero y a nivel nacional también hay un recorte de aportes. Obviamente cada vez que llega algunos de estos 50 millones para el sector tambero son muy bienvenidos. Ahora llegó la segunda cuota la semana pasada, que ya se distribuyó, pero recién vamos por la segunda. Son bienvenidos, a los productores que les llega aunque sea un año tarde, les sirve, porque es plata fresca y disponible. Pero creo que habrá que definir con la Nación estrategias comunes para refinanciaciones de deuda.