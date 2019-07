Rosgan: demanda de terneros y terneras

Los negocios ganaderos de invernada y cría tuvieron una buena jornada en el último remate realizado en el recinto del único mercado ganadero televisado de Argentina. Los martilleros de Rosgan remataron más de 9.600 cabezas en vivo por Canal Rural. El remate mostró la necesidad de algunos feedloteros de hacerse de lotes pesados para sus corrales. De esta forma, hubo buena colocación fundamentalmente para la invernada que tenía esa característica.

"El feedlotero está buscando una ternera más recriada, más cerca de la terminación, esto lo estamos notando con mucha claridad en los últimos remates. En el macho pasó también algo parecido, se vende mejor el macho pesado que el liviano y esto es porque en pleno invierno la ternera liviana hay que recriarla con poco pasto y cuesta más", evaluó Patricio Carli, martillero de la firma Alzaga Unzué.

Analizando el comportamiento de todas las categorías de invernada, el promedio que registró más subas fue el de los lotes mixtos de terneras y terneros. En la última subasta fue de $ 65,11, mientras que en el especial de Agroactiva había sido de $ 64,47 y en el remate habitual de junio fue de $ 63,73. En tanto, el ternero macho estuvo firme, con precios máximos que superaron los $ 70, aunque sin pegar un salto en el precio. El martillero de Reggi y Cía. Ernesto Guenaga, señaló que "el ternero estuvo firme, sobre todo el más pesado. Esto ocurre porque el ternero macho es muy flexible para el engorde, ya que tiene distintas opciones, puede ir a un feedlot, a engorde a campo y recriarse".

Un párrafo aparte merece el comportamiento del Holando. Miguel Romano, martillero de la firma Guillermo Lehmann, considera que aún falta mucho para lograr el precio buscado. "No están los valores que tiene que tener el Holando, si bien se vendió bien, aspiramos a que esté por encima de los $ 50 porque con los valores actuales no se están cubriendo los costos que se necesitan para hacer una recría de 200 kilos. Sería una verdadera lástima que en el futuro eso no se acomode y tengamos la triste experiencia que tuvimos años atrás. Así que estamos luchando para que esto suceda, y tratar de ir ajustando los valores".

En tanto, como es habitual, la vaca preñada tuvo una colocación mucho más ajustada. "El vientre realmente tiene mucha dificultad", se preocupó Romano. Los precios promedios de la subasta fueron: terneros $ 68,21, terneras $ 62,97, terneros y terneras $ 65,11, novillos de 1 a 2 años $ 61,99, terneros Holando $ 45,78, vacas de invernada $ 38,01, vaquillonas de 1 a 2 años $ 58,89, vaquillonas de 2 a 3 años $ 50,11 y vacas con garantía de preñez $18.353,33.