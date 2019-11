Retenciones: el agro alerta por posibles cambios

El sector agropecuario comenzó a abrir el paraguas frente a una eventual suba de los derechos de exportación (retenciones) que podría implementar gobierno de Alberto Fernández a partir de diciembre. En los últimos días en el mercado se registró un movimiento mayor de ventas, que llegaron a niveles récord para la época del año, con niveles récord de venta de granos y además un incremento de las liquidaciones que se expresaron en progesivos descensos del dólar por la mayor oferta de la agroindustria.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoneni, dijo esta semana que "el pequeño y mediano productor no está con la espalada suficiente para soportar más carga", al referirse a un posible aumento de las retenciones, y recordó que el presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que iba a consensuar medidas con todo con el sectores.

"Aún no hablamos con nadie del gobierno pero Alberto Fernández dijo que iba a consensuar todo con el sector, aún no nos llamaron y todo esto que dicen los diarios es un trascendido que no sale de nosotros", dijo el dirigente, al referirse a las versiones que aseguran que se aumentarán las retenciones al agro como una de las primeras medidas del próximo gobierno.

Los operadores del mercado destacan que durante el mes de noviembre se registró el mayor volumen de operaciones de las últimas dos décadas con más de una cuarta parte de la cosecha proyectada ya comprada por exportadores y fábricas.

Un informe elaborado por Julio Calzada y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que, según los datos oficiales, "al 10 de noviembre las compras del sector exportador e industrial ascienden a 29,4 millones de toneladas, el 23 por ciento de la producción estimada para los principales seis cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo), un récord histórico".

También indica que este volumen "prácticamente triplica el volumen de los últimos cinco años y supera en más de 12 millones de toneladas los negocios cerrados para la misma altura del año anterior".

Las declaraciones de Achetoni se sumaron también las que pronunció la Sociedad Rural en un comunicado en el que advirtió que cualquier cambio sería "contraproducente".