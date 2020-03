Los caminos de la tecnología agropecuaria

En la recta final, Expoagro se prepara para mostrar un escenario atractivo. A último momento ha comenzado a diseñar algunas modificaciones en sus presentaciones sobre el presente del negocio agropecuario, tras el cambio que genera el nuevo esquema de retenciones o derechos de exportación para las producciones argentinas.

En principio, la idea de los organizadores se centró en referenciar con excelencia los objetivos que tiene este centro de negocios a cielo abierto y demostrar junto a expertos y referentes de cada empresa que es posible orientar a los productores para que encuentren un mayor rédito por cada peso invertido en producción, desarrollo, tecnificación y crecimiento.

Para ello, la muestra ha potenciado las actividades y espacios de su tecnódromo con la finalidad de demostrar que existe una herramienta para cada situación de vulnerabilidad en la actividad agropecuaria. Ya sean las políticas productivas, el clima, el contexto interno o la realidad internacional y de mercados.

El dato, ha sido documentado a través de las últimas ediciones y los registros que la organización tiene sobre el resultado de las tecnologías aplicadas durante las últimas campañas.

Según Edgar Ramírez, coordinador de tecnologías en Expoagro, las últimas décadas han sido las de mayor tecnificación para el sector agropecuario, con un crecimiento exponencial cuando la implementación de una tecnología dio resultado. "Sabemos que la adopción de las famosas apps agilizó el trabajo; así como también, que los sistemas de monitoreo a través del uso de imágenes satelitales permitieron conseguir eficiencia en el control y una mejor dirección del trabajo desde afuera de los lotes. La automatización y eficiencia en la inversión a través implemento dirigidos donde no solo se ahorra dinero ya que las aplicaciones son precisas sino que también que se preserva el medio ambiente, han sido otro eje fundamental. Ahora vamos por la tecnificación a mayor escala, porque sabemos que ahí está el futuro del campo y la posibilidad de que los productores ganen a pesar de todas las variables", remarcó el referente.

Ramírez, adelantó que "da bronca ver que nosotros tenemos todas las condiciones para estar muchísimo mejor y sin embargo no podemos salir del pozo. Estos momentos obligan a reinventarse, todas las condiciones que las crisis presentan, son oportunidades. No hay que desaprovecharlas y estar más atentos que nunca", destacó. Al mismo tiempo, remarcó que Expoagro es una exposición que le da razones al sector y lo impulsa a no quedarse esperando que te lleven puesto. "En lo previo, estamos trabajando para hacer hincapié en las buenas prácticas agrícolas como principal salida en este momento con dificultades. Es real que a través del uso de nuevas tecnologías, datos, apps e inteligencia artificial, se puede poner en marcha un proceso que de tranquilidad, armonice el gasto y maximice la inversión".

Economía del conocimiento

El tecnódromo de Expoagro 2020, expondrá novedades sobre robótica y una infinidad de trabajos que se pueden realizar de manera autónoma.

Esta vez, la mayoría serán presentados en prototipos reales, a diferencia de otras ediciones donde proliferaban más las imágenes o documentales sobre lo que se vendrá.

Marcado como el sector diferencial de la muestra, este centro o plaza de tecnologías funcionara los 4 días en una franja horaria de 45 minutos (de 11 a 11:45 horas) para el segmento ganadero y por la tarde entre las 14.00 y 14.45 hs. para las novedades del sector agrícola.

Todo se podrá ver en funcionamiento y a prueba. A su vez, se ofrecerán las dinámicas habituales de embolsado, extracción, tolvas, palas, mixer y otras demostraciones que cada empresa ordenó con novedades en tecnologías. Habrá demostraciones privadas para quienes queden con dudas o con mayores ganas de ver lo que puede hacer la robótica en el manejo de rodeos o las tareas de cada cultivo.

Se espera una exposición autónoma, con inteligencia artificial y un alto grado de aplicaciones virtuales que mejorarán todo su recorrido.