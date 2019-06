La siembra directa se reinventa para cuidar más el suelo

La siembra directa logró revolucionar la actividad agrícola, y llegó para quedarse. A 30 años de la creación de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y de haberse instalado como el sistema de producción más adoptado en el país por los productores, Alejandro Petek —el máximo referente de la entidad cuna de la innovación en el sector— consideró que este aniversario los encuentra frente al desafío de complementar “ese primer conocimiento alcanzado” con la rotación de los cultivos y con la reposición de los nutrientes para lograr un sistema de siembra directa sustentable.

“Cuando se creó Aapresid era estudiante de agronomía y mi preocupación estaba en el suelo. En la facultad te enseñan cómo una lluvia y una labranza podían hacer que ese suelo que tardó millones de años en hacerse se vaya a un río y de ahí al mar y desapareciera por siempre, porque no se puede reconstruir en términos de tiempos humanos. Ese desafío se abordó con la siembra directa y al no hacer las labranzas las gotas de lluvia no impactaron sobre el suelo y la erosión disminuyó significativamente. Logrado eso, en el momento actual nos damos cuenta que si bien eso fue un enorme paso, muy difícil de implementar técnicamente, no es suficiente”, reseñó el presidente de Aapresid.

Petek explicó que “si una persona hace soja sobre soja y lo hace en siembra directa en forma permanente la cobertura del suelo no es suficiente para protegerlo de la gota de lluvia o de algún viento”. Entonces, consideró que “ese primer conocimiento alcanzado hay que complementarlo con la rotación de los cultivos, con el mantenimiento de una cobertura sobre la superficie del suelo efectiva para disminuir la erosión, con la promoción de la vida reponiendo los nutrientes que se llevan los granos porque sino el suelo cada vez más va perdiendo esos nutrientes que hacen crecer a los cultivos”. En suma, dijo que “hay un conjunto de acciones además de la siembra directa, que hacen al sistema de siembra directa sustentable”.

El presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa junto a la ministra de Producción del Gobierno de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y la Intendenta de la Ciudad de Rosario Mónica Fein presentaron esta semana oficialmente el XXVII Congreso de Aapresid, que regresa a Rosario, durante un acto que se llevó a cabo en la sede local de Gobernación (ver aparte).

La vuelta del congreso de Aapresid a Rosario, después de que el año pasado el encuentro se realizará en la ciudad de Córdoba, se festejó tanto entre los funcionarios de la provincia como desde la Municipalidad. “Que Aapresid festeje sus 30 años en Rosario para nosotros es un hecho muy importante, por lo que vamos a dar un fuerte apoyo para que el evento tenga el brillo que siempre lo caracteriza, con la innovación y la interacción como ejes principales. Encontramos en Aapresid la institucionalidad donde los productores buscan la innovación a través de la sustentabilidad del suelo, el aire y el agua”, destacó la ministra de la Producción durante la presentación.

“Tendremos miles de productores y profesionales pensando en cómo producir mejor a través de las buenas prácticas. Cuidar el suelo desde el sistema productivo es una discusión que debemos dar con productores y con los técnicos, por ello estamos trabajando muy fuerte desde el gobierno provincial. Las buenas prácticas agropecuarias no son un eslogan, es algo concreto que estamos llevando a todo nuestro territorio”, precisó Ciciliani.

“Aapresid está unida a Rosario y a Santa Fe, es una alianza que nos privilegia en el marco de las celebraciones de los 30 años de la institución. Gracias por haber elegido nuestra ciudad y nuestra provincia. Durante años Aapresid ha apostado a unir el conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología con el trabajo del productor que está desarrollando la tarea y eso es un valor inmenso porque no sólo son investigadores, expertos específicos en el tema, sino porque establecen un diálogo abierto con los que todos los días que generan esa producción”, enfatizó Fein.

Petek manifestó que este Congreso será la celebración de los 30 años de la entidad y apuntó que el nombre “30:10000” hace referencia a esa edad en comparación con los 10 mil años que tiene la agricultura. Además, indicó que el eslogan “Conciencia suelo” se eligió ya que el cuidado del mismo será el eje principal del cuidado del ambiente en todos sus aspectos.

“Este nuevo congreso por un lado va a ser la celebración de los 30 años, lo hacemos en casa y estamos muy agradecidos del apoyo del Municipio y la provincia. Durante el encuentro también se va a realizar el segundo congreso de las Agtech y eso también es muy importante. Rosario tiene un hermanamiento con la ciudad de St. Luis en Estados Unidos y todo lo que son las agtech encuentran un polo muy especial en la ciudad, con relevancia nacional”, detalló.

Respecto a cómo llega la institución a su 30 aniversario, Petek planteó que “los desafíos que se van planteando tanto naturales como sociales hacen que cada vez el trabajo que tenemos que hacer sea más importante”.

“Cuando uno empieza a estudiar se da cuenta cuánto es lo que no sabe. En Aapresid iniciamos un proceso revolucionario en aquel momento y esa impronta sigue vigente y nos damos cuenta cuanto más hay que seguir investigando y trabajando para realmente ir mejorando cada día más”, subrayó.

El camino para hacer una producción más sustentable tiene sus matices. El presidente de Aapresid indicó una herramienta importante es la previsibilidad de los escenarios. “Si como productor sabés que vas a seguir teniendo ese campo porque no lo vas a tener que vender porque no te vas a fundir, es probable que ponga nutrientes que requieren de varios años de utilización. Si sos un productor que sabes que lo que invertiste en la siembra lo vas a recuperar en la cosecha porque el precio va a ser más o menos acorde a lo que indica el mercado y no a otro tipo de cuestiones supeditadas a la política de un país, vas hacer las inversiones con más confianza. Pero también hay que tener en cuenta otras herramientas en el conocimiento, muchas de las cosas que uno puede implementarlas primero tiene que conocerlas y por eso es esencial el conocimiento. Después hay cuestiones de organización empresaria, poder tener acceso al capital de utilidad como puede ser una mejor sembradora, herramientas que mejoran la condición”, subrayó.

Teniendo como referencia la alta participación en Aapresid de jóvenes del sector agropecuario, Petek apuntó que “el factor humano es el que realmente hace que sean posibles nuevas cosas, de enfrentar los desafíos, de tener un espíritu abierto, aprender y lograr implementarlas más allá de lo que venís haciendo habitualmente”.