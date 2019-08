La era del mercado digital

Granos on line. La start up nació hace dos años y se insertó rápidamente en el segmento de granos y subproductos.

Hacer más eficiente y más fácil la comercialización de commodities agrícolas es posibles gracias a Agree Market. Esta agtech que nació hace apenas dos años se metió con fuerza en el segmento de granos y subproductos pero ahora está por desembarcar en el terreno de las especialidades y apuesta a crear una gran comunidad on line para comercializar frutas y verduras y otros cultivos como, por ejemplo, porotos u arvejas. Además, la start up anunciará en breve un nuevo servicio financiero orientado a facilitar las operaciones de quienes operan en la plataforma.

Durante su paso por el XVII Congreso de Aapresid, Nicolás Mayer Wolf, CEO y cofundador de Agree Market, también contó que la plataforma apunta más allá del mercado doméstico y adelantó que pronto estará disponible para realizar operaciones en Paraguay y en Brasil. "Creemos que los mercados están cambiando, que los mercados lineales están desapareciendo y están apareciendo los mercados no lineales en donde cualquier comprador va a poder comprar a cualquier vendedor en el mundo. Nos estamos preparando para esos nuevos cambios", subrayó el máximo referente de esta star up de capitales 100 por ciento nacionales que en 2018 fue elegida por la aceleradora multinacional The Yield Lab por su propuesta innovadora en soluciones tecnológicas para el campo.

"Estamos convencidos de que nuestra plataforma es la herramienta más eficiente y profesional para mostrar y comercializar los alimentos que producimos al mundo. Con el nuevo canal buscamos generar las condiciones para que se adelanten los pagos a los vendedores y poner a disposición una nueva alternativa financiera", afirmó Mayer Wolf al referirse a la alianza que establecerán con entidades no financieras.

Agree Market nació hace dos años con el objetivo de armar una plataforma de comercialización de alimentos. Inicialmente arrancó con commodities en Argentina pero en los próximos meses desembarcará en Paraguay y luego en Brasil. También inició la incorporación de nuevos productos como por ejemplo especialidades y frutas y verduras y donde "la tecnología pueda generar mucho valor al productor", detalló el líder de la compañía que ya cuenta con equipo integrado por 12 profesionales con sólidos conocimientos del sector tecnológico y agroindustrial.

"Desde Agree Market vemos tres cambios de paradigmas que están afectando a todas las industrias: el acceso a la tecnología, el consumidor consciente y la comercialización. La única forma de acompañar estos cambios es con tecnología", sostuvo.

En ese sentido, puntualizó que desde Agree Market desarrollaron una plataforma abierta, flexible y conectada en donde se permita negociar, cerrar negocios, ver el historial de esa negociación, incluir certificaciones de buenas prácticas, logística y servicios financieros con información en tiempo real. Y para que la información sea inmutable y transparente, se incluyó la tecnología blockchain.

Operar por medio de la plataforma on line brinda transparencia y eficiencia en las operaciones, genera nuevas oportunidades de negocios y, con la incorporación de tecnología de cadena de bloques privada, desarrollada en conjunto con IBM (Blockchain), permite la trazabilidad y asegura la inmutabilidad de las negociaciones y de los contratos que se llevan a cabo.

"Vemos uno de las principales demandas a nivel consumidor es la trazabilidad. El consumidor es cada vez más consciente, quiere mayor información sobre el origen de los alimentos, los atributos, las buenas prácticas. Por ende la trazabilidad entra en juego y tiene mucho valor, y para que esa trazabilidad sea con información fidedigna y sea confiable se usa tecnología como blockchaing. Por eso para nosotros nuestra plataforma es muy valiosa, porque podés tener la trazabilidad desde el momento de la carga de información de la producción hasta la comercialización teniendo en blockchaing contratos y todo lo referente a la negociación, que continúa en la logística y que todo llegue al consumidor", detalló Mayer Wolf.

Agree Market "es una plataforma completamente inclusiva" que ya cuenta con más de 300 empresas registradas, entre productores, corredores, acopios, cooperativas, exportadores, molinos de trigo, consumo de maíz, avícolas, entre otras, siendo la plataforma de commodities con mayor cantidad de operaciones de la región. Es inclusiva, ya que pueden participar todos los actores de la cadena de comercialización. Además, cuenta con más de 700 usuarios activos y registró más de 5.000 órdenes de compra y venta.

La registración en la plataforma es sin costo. El primer paso es ingresar a la web www.agreemarket.com y crear una cuenta de la empresa que operará. Una vez generado un usuario, con email y contraseña, se enviará una confirmación de registro por parte de Agree Market aprobando —o no- la suscripción a la plataforma on line de comercialización. Esta tarea puede demorar ya que se verifica y analiza el perfil de los potenciales usuarios para garantizar un ecosistema confiable.

Agree Market nació con el objetivo de ser la plataforma de comercialización de alimentos y la vidriera de la producción de Sudamérica. Y es un desarrollo 100 por ciento argentino. Para obtener más información, ingresar en www.agreemarket.com o vía email en info@agreemarket.com