La DAT mostró su potencial de apoyo técnico a las pymes

La Dirección General de Asistencia Técnica (DAT), el organismo público que depende de la Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación del Ministerio de la Producción de Santa Fe, asiste a unas 130 empresas pymes de la región. Sin embargo, el trabajo, en muchos casos inédito para una dependencia estatal, aún no logró instalarse entre los empresarios como una salida directa para ganar competitividad.

Por primera vez presente en Expoagro en el stand institucional de la provincia, los integrantes de la DAT mostraron en su espacio _y también haciendo un recorrido entre los expositores_ la oferta de asistencia técnica a empresas pymes. "Realizamos asistencia a empresas, sean provinciales o nacionales y tenemos varios departamentos en los que hacen ensayos mecánicos, químicos, de materiales y también el más nuevo es el de diseño y simulación", dijo Mauro Soto, quien junto a Ignacio Ferracuti, estuvieron en la muestra.

Es este último departamento en el que trabajan Soto y Ferracuti y en el cual "la idea es tomar una estructura, un chasis, una maquinaria agrícola y calcular en la computadora, a través de un software, su peso con el objetivo de reducirlo, achicarle los espesores de la máquina, bajar el kilaje y de esa forma permitir que el industrial pueden poner más carga y abaratar costos", dijo Soto.

Ferracuti indicó que la trayectoria de 40 años de la DAT no se refleja en aún en la consulta y el trabajo con las empresas. "Se fue haciendo conocida, pero hay muchas empresas que aún no saben de la DAT y lo que ofrece, cuando en rigor brinda una asistencia tecnológica muy importante porque además de todos los ensayos, éstos permiten tener resultados para poder ganar competitividad y no quedar detrás de las grandes compañías, por eso se enfoca en las pymes", dijo.

En Expoagro la DAT expuso un prototipo de triciclo eléctrico desarrollado por la empresa Green Go que busca fomentar el uso de energías renovables. "Nosotros hicimos los ensayos de espejo retrovisor, detenciones y demás para que la empresa pueda homologarlo y sacarlo a la venta", explicaron.

También en el stand de la DAT se exhibió el sistema mecánico de carga constante para sembradoras desarrollado por la empresa rosarina Metaltécnica - Agroflex. Los especialista de la DAT realizaron el estudio de comprobación de la eficacia del sistema que posibilita lograr mayor productividad de los cultivos.

Además, la DAT es el primer organismo público en hacer ensayos de bitrenes y de inyección plástica. También efectúan, entre otras cosas vuelco de colectivos para realizar testeos en la industria automotriz. "Muchas empresas chicas tienen necesidad de cálculos de este tipo", dijeron Soto y Ferracuti.

El organismo actualmente funciona en la sede del Conicet y debe mudarse, pero aún no está definida su ubicación. En enero pasado, la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani recorrió las instalaciones de la DAT y manifestó "que uno de los objetivos que nos planteamos para los dos próximos años de gestión es jerarquizar esta unidad de vinculación tecnológica entre las pequeñas y medianas empresas de Santa Fe y la Región Centro".