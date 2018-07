La cosecha de maíz avanza a paso firme, con rindes no tan buenos

La cosecha de maíz mantiene un progreso fluido a nivel nacional, pero los rindes están por debajo de las expectativas iniciales, indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En el informe se detalla que la cosecha de lotes de maíz con destino grano comercial avanzó a buen ritmo en toda el área agrícola nacional. La humedad de los granos cae en los cuadros tardíos, llegando a la fecha a niveles adecuados para la recolección en parte de las provincias del centro del país. Los rindes relevados durante las últimas semanas se mantienen por debajo de las expectativas de principios de campaña. Particularmente, los lotes tardíos y de segunda ocupación en la provincia de Córdoba, muestran productividades bajas producto del déficit hídrico sufrido durante su ciclo fenológico.

De continuar con esta tendencia, la cosecha mantiene progreso fluído, brindando rindes por debajo de las expectativas iniciales afectado el volumen final de producción del cereal.

En concreto, ya se cosechó el 70,6% de las 5,4 millones de hectáreas sembradas durante la actual campaña, marcando un avance intersemanal de 7,6 puntos porcentuales. El rendimiento medio nacional se ubica en 63 qq/Ha, y las pérdidas de área ascendieron a 192.000 Ha, detalló el PAS.

En las zonas Núcleo Norte y Sur, la recolección de lotes de segunda ocupación y tardíos ya transita su tramo final en gran parte de los departamentos. Sobre la región del NOA, luego de cosecharse más de 130.000 Ha, el rinde medio se ubica en 58,8 qq/Ha, por debajo del promedio de las últimas campañas. A su vez, en el NEA, la cosecha va tomando impulso producto de las buenas condiciones del tiempo relavadas durante las últimas semanas. En la provincia de Córdoba los rendimientos continúan por debajo de las expectativas iniciales, particularmente en los cuadros de segunda ocupación que fueron afectados por la falta de precipitaciones durante su ciclo.

Por otra parte, en el oeste de Buenos. Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, las labores se concentran en la recolección de lotes tardíos que brindan rendimientos por debajo del promedio zonal. En el sur de la provincia de Buenos Aires, los elevados niveles de humedad de los granos no permiten que la cosecha del cereal tome impulso.

En tanto, las moderadas precipitaciones que se registraron durante la última semana sobre la provincia Buenos Aires permitieron recomponer humedad en la capa arable y mejorar las condiciones para la siembra del trigo. A nivel nacional, el progreso alcanzó el 87,2% de las 6.100.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, un 7% superior al ciclo previo (superficie 2017/18: 5,7 M Has).





Precios. Sobre las perspectivas de precios, Celina Mesquida, de la consultora RJO'Brien, explicó que el mercado está generando un increíble esfuerzo de recuperación sobre todo el valor perdido. "Si bien los niveles técnicos de cambio de tendencia aún no se han logrado, se han estado sumando centavos desde principios de semana, frenando de algún modo, la caída casi ininterrumpida del último mes y medio en los precios de los productos agrícolas", detalla en un informe especial para Agroeducación.

La analista consideró que sin duda, parte de esta fuerza está impulsada por la disminución de la calificación de los cultivos informado por el Usda. Es interesante destacar que los porcentajes están muy por encima de las condiciones del año anterior, pero estos valores en vez de mantenerse o mejorar, decaen semana a semana.

"En el caso de maiz, no argumentaremos que el cultivo podría reducir el rendimiento desde 174 BPA (bushel por acre) ya que sería un poco prematura esta afirmación. Pero sobre este punto, al mercado le preocupa que el maíz este madurando tan rápidamente, el 67% del cultivo ya está florecido respecto a un 37% el año pasado, y si revisamos en la historia, el único año donde el cultivo avanzó en el desarrollo de un modo parecido fue en el 2012 y todos sabemos cómo termino esa campaña. De todos modos, no creemos que este año sea comparable al 2012", indicó Mesquida.

Por otro lado, Sudamérica y Mar Negro son más competitivos que Estados Unidos para surtir de maíz al mundo en este momento, la soja brasileña llevada a China es de 77 $/tn o 20% más cara que Estados Unidos, lo que significa un acercamiento al 25% de tarifa que impuso China a la soja proveniente del país del norte a la raíz de la guerra comercial. Las bases en Brasil han subido 15-20 centavos esta semana mientras que las bases del Golfo han bajado 5-6 centavos, y sin variación las de Estados Unidos.

Por otra parte, si bien las primas brasileñas continúan subiendo, los procesadores de soja de Estados Unidos están buscando soja desesperadamente debido a los increíbles incentivos que los márgenes de molienda les otorgan.

"Con todo esto, no estamos insinuando un cambio brusco en la tendencia que mantuvimos durante el último tiempo, pero si es real que el farmer de Estados Unidos no quiere saber nada con estos precios. Se ha vendido muy poco maíz del viejo, pero absolutamente nada del maíz nuevo durante las últimas semanas. Incluso los agricultores en Argentina y Brasil continúan retrasándose en las ventas. Fundamentalmente, continuamos viendo el maíz como el mercado más constructivo debido al balance de oferta y demanda más ajustado respecto al año pasado para Estados Unidos y para el mundo. Sin embargo, el mayor problema para el maíz continúa siendo la tendencia bajista del complejo de la soja, ya que China evita la compra de soja de Estados Unidos y el dialogo entre ambos países parece no reanudarse. Veremos cómo sigue la historia", detalló Mesquida.





Clima. En cuento a las cuestiones climáticas, en el centro-norte santafesino se observaron "condiciones ambientales óptimas para un trigo cuya superficie implantada alcanzó las 358.500 hectáreas, detalló el Sistema de Estimaciones Agrícolas del Centro-Norte de Santa Fe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el ministerio de la Producción.

Las características ambientales óptimas, que hace años no se registraban, posibilitaron un lento crecimiento del área foliar y una buena expansión radicular en los cultivares de trigo. Un 65% de ellos se presentó en etapa de desarrollo de hojas y el 35% restante en etapa de inicio de macollaje y macollaje. Así mismo, continuó lentamente el proceso de cosecha, con las características climáticas que lo regularon, lográndose los siguientes porcentajes de avance en cada cultivo: en algodón un 100 %, en sorgo granífero un 100 % y en maíz de segunda un 35 %.