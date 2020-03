La cosecha avanza y los granos resisten el efecto de la pandemia

Los efectos de la pandemia de coronavirus dominan los mercados y la logística de la actividad agropecuaria. Mientras la cadena de producción, transporte y comercialización se adapta para asegurar tanto la exportación como el abastecimiento interno de alimentos, las cotizaciones internacionales de los granos buscan un punto de resistencia dentro de la debacle que sufren las plazas bursátiles, financieras y de otros commodities

De acuerdo a Catalina Ferrari, analista de AZ Group, la crisis provocó una baja generalizada de todos los mercados que no dejó afuera al mercado granario, aunque "lo afectó en menor medida que al petróleo y al mercado financiero".

En un artículo publicado por "Escenarios granarios", la especialista resumió todo lo que pasó en los mercados desde el primero de enero de 2020 hasta ahora. Desde el enfrentamiento entre Irán de Estados Unidos, a principios de año, que llevó al petróleo a los 60 u$s/barril, hasta la firma de la fase uno del acuerdo entre Estados Unidos y China. "Al mismo tiempo comenzaban las noticias de un virus que estaba afectando a parte de la población de Wuhan (China), que llevó a un cierre total de la cuidad y la construcción de un hospital en una semana", señaló. A partir de este momento, comentó los mercados comenzaron a reaccionar con gran volatilidad, a la baja.

"Desde comienzos de marzo la preocupación mundial y los problemas económicos que derivan de la pandemia no dan tregua", rememoró. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió disminuir la tasa de interés de referencia a un rango entre 0 por ciento y 0,25 por ciento, situación que no ocurría desde diciembre de 2015.

Pese a la oleada de políticas de estímulo monetario y fiscal, el Dow Jones de la Bolsa de Nueva York cayó hasta alcanzar el menor valor desde que Trump asumió como presidente. La gran mayoría de las monedas se depreció frente al dólar y el precio del petróleo se redujo un 60 por ciento, hasta alcanzar los 20,3 u$s/barril el 18 de marzo, su valor más bajo desde hace 18 años.

"Esta fuerte baja tuvo su impacto en los precios del maíz en el mercado de Chicago, debido a la elevada correlación que tiene este commodity con el cereal; la demanda del complejo de etanol redujo al maíz a su nivel más bajo en 14 años", describió Ferrari.

Señaló que la posición más cercana de soja en Chicago alcanzó el valor mínimo registrado desde 2018 de u$s 302 por tonelada, producto de la retracción de la demanda que ya se presentaba con atrasos y se profundizó aún más por efectos del coronavirus. En la última semana, cotizó al alza alcanzando los u$s 317. La recuperación obedeció "principalmente por aumentos en el precio de los subproductos (aceite y harina) por las noticias del posible cierre de operaciones de los puertos en Argentina y la suba del valor del aceite de palma que fue acompañado por el de soja".

En Argentina, la cosecha de los cultivos de gruesa avanza con una proyección de soja de 52 millones de toneladas y de 51 millones de toneladas para maíz. "El interrogante pasa por como finalmente impactará en la economía local todo lo que está sucediendo a nivel mundial", apuntó.

Ferrari recordó que los productores adelantaron ventas del ciclo 2019/20 debido a la expectativa a fines del año pasado de un aumento en los derechos de exportación, que finalmente sucedió. "Con el correr de la cosecha tendrán que cumplir los compromisos, que en soja ascienden a 16,4 millones de toneladas y, en maíz, a 20,6 millones de toneladas, por encima del volumen comprometido a igual fecha del año anterior", dijo.

De hecho, subrayó que los precios del maíz a nivel local no han sufrido grandes bajas en comparación al mercado internacional, "principalmente a la tracción de la demanda". El promedio de la cotización abril-20, para los primeros 20 días de marzo, fue de u$s 140,7 la tonelada, levemente por debajo de los u$s 143 del mes de febrero. En cambio, la cotización de la soja mayo promedió a la baja en el último mes, afectado por la suba de los derechos de exportación al 33 por ciento y, la baja en el mercado internacional. La misma alcanzó un promedio de u$s 217 toneladas en marzo, desde los u$s 226 del mes anterior.

De acuerdo al análisis publicado en "Escenarios granarios", a nivel local, "las necesidades financieras del productor serán las que determinen en mayor medida las decisiones de venta".

"La estrategia de las empresas agropecuarias, dado el gran volumen con precio cerrado actual frente a lo acontecido campañas anteriores se centrará en avanzar con ventas de maíz y trigo, y posponer lo que quede de soja sin vender para el segundo semestre, esperando una mejora en el precio de la oleaginosa dada la volatilidad que puede brindar el climático estadounidense y las necesidades de la industria local", concluyó.

En el campo, la cosecha de maíz registraba un avance del 35 por ciento en el área que monitorea la Guía Estratégica para el Agro (GEA). Según el servicio de seguimiento de cultivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta ahora fueron trilladas 520 mil hectáreas maiceras en la región núcleo, con un rinde de 106 quintales por hectárea. Ya empezaron a salir lotes que superan los 150 qq/ha en el oeste cordobés.

La presencia de un importante centro de alta presión ubicado sobre la porción central del país generó condiciones de tiempo estable durante una semana, hasta el miércoles pasado.

De acuerdo a la Guía Estratégica para el Agro (GEA), parece que el Oeste cordobés volverá a tener los mejores rindes de la región. En Monte Buey empezaron a salir lotes que superan los 150 qq/ha. En el centro sur de Santa

Fe ya se lleva un avance del 80 por ciento. En cambio, en el norte bonaerense y el este de Córdoba recién se comienza, la cosecha avanzó sólo sobre el 10 por ciento del área cultivada.