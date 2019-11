Importación en retroceso

El informe del IES señaló que la devaluación y la recesión operaron como una barrera contra el ingreso de equipamiento externo. En el acumulado a agosto de 2019, las importaciones de maquinaria agrícola totalizaron u$s 498 millones, una contracción del 50,2 por ciento respecto de igual período de 2018. Por otro lado, las toneladas importadas cayeron 54,3 por ciento en este período analizado al considerar la totalidad de equipos, al adquirir 43 mil toneladas.

En valores, las importaciones de pulverizadoras se contrajeron un fuerte 45,8 por ciento respecto de igual período de 2018. Por su parte, las compras de sembradoras bajaron apenas 0,7 por ciento en este período analizado, mientras que los implementos de labranza cayeron 19,3 por ciento. Las importaciones de cosechadoras tuvieron una merma de 71,8 por ciento, mientras que las demás máquinas de trillar registraron compras externas, sufrieron una baja de 36,2 por ciento.

DESEQUILIBRIO. El saldo comercial negativo que presenta históricamente el sector tuvo un récord de u$s 1435 millones en 2017, y se redujo en 2018, a u$s 1107,6 millones. En los primeros ocho meses de 2019, el déficit comercial fue de u$s 420 millones, el más bajo en nueve años, ante el derrumbe de las importaciones del corriente año.