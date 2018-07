El trigo alcanza el área más alta en 16 años y la soja recupera precios

La campaña fina avanza a paso firme en la zona núcleo, donde el implante de trigo alcanzó 1,35 millones de hectáreas, la mayor superficie los últimos 16 años, mientras el mercado de soja _tras atravesar un ciclo con vaivenes climáticos extremos_ se afirma por condiciones internas y externas que vuelven a posicionar en mejores escalones de precio a la oleaginosa que había perdido terreno en las últimas semanas.

Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario los técnicos de la región aseguran que las lluvias en toda el área que relevan son "a pedir de boca" porque "garantizan seguir creciendo con condiciones óptimas" el trigo de la nueva campaña. También consignaron "el cultivo de invierno trigo sigue dando las mejores noticias al registrar un nivel de siembra "histórico".

"Sin perder ningún lote en el camino por problemas de excesos o falta de agua, se concretaron 1,35 millones de hectáreas", sostuvieron en GEA.

Para los especialistas, "el trigo deja de lado, su rol de cultivo relegado, pasa al frente, y retoma los niveles de siembra de los años 1999 a 2001. En aquel entonces los trigos promediaban unos 25 quintales, hoy el potencial es de casi 20 quintales más, "por ello, se espera una producción de 5,8 millones de toneladas", en la zona núcleo, parte de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

El repunte de la soja. Las buenas perspectivas también alcanzaron al mercado de soja. El último reporte de FyO indica que la oleaginosa "está queriendo encontrar un piso luego de las fuertes bajas".

En la última semana los valores de las commodities agrícolas en Chicago experimentaron una recuperación técnica tras las fuertes caídas registradas durante junio y gran parte de julio. Los factores fundamentales que explican la baja observada no han cambiado sustancialmente, estas últimas subas fueron más producto de la intervención de los fondos de inversión en el mercado comprando, según el reporte del equipo de análisis de mercado de FyO.

El mercado estaba esperando que los precios de la soja y del maíz comenzaran a consolidarse tras haber caído a mínimos históricos. Por dar un ejemplo, el precio de la soja de la primera posición en Chicago (agosto 2018) cayó desde el 1 de junio al 13 de julio un 20 por ciento o bien 75 u$s por tonelada (u$s/tt) mientras que la suba registrada esta última semana fue de sólo el 4 por ciento o bien 12 u$/tt.

Durante los últimos días los pronósticos de lluvias para el Medio Oeste de Estados Unidos para los próximos 6 a 10 días, cinturón maicero y sojero de este país, mostraron una menor probabilidad de precipitaciones. "Estos pronósticos se sumaron a la falta de humedad de los suelos en partes de esta región: oeste de Illinois, Missouri y Michigan. Cabe señalarse que estos tres Estados en conjunto producen alrededor del 20 por ciento de la soja y del maíz en Estados Unidos. "Aunque normalmente en esta época del año los pronósticos climáticos adversos tienen un efecto fuerte en los precios no fue el caso durante este año. El hecho de que los cultivos de maíz y de soja en Estados Unidos se han desarrollado antes que lo normal hizo que gran parte de estos cultivos ya hayan atravesado el período crítico de reproducción", aseguraron.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al 15 de julio el 63 por ciento del maíz y el 65 por ciento de la soja estaban polinizando y floreciendo, respectivamente. Respecto al promedio histórico, los cultivos estaban atravesando esta etapa crítica entre un 20 y 25 por ciento antes que lo normal.

Sin embargo, otros factores de política económica en Estados Unidos también impactaron en los valores de la oleaginosa. Según indicó Celina Mesquida, de RJO'Brien, hay un factor determinante. El presidente Donald Trump que promovió un programa de ayuda a los agricultores por medio del Usda en respuesta al daño que China está generando sobre el precio de los productos agrícolas, como represalia a la política de aranceles estadounidenses. "Aún no está claro si los agricultores deberán vender la soja para obtener la ayuda o si simplemente les enviarán un cheque desde el gobierno", dijo y frente a eso "el mercado no supo y no sabe como proceder y ante esta situación decidió afirmarse", agregó. Por eso, frente las noticias que a priori "deberían tener un impacto negativo en los precios, se tomaron a la inversa y la semana pasada el presidente Trump amenazó con más tarifas y la soja subió, lo que nos indica que claramente no se piensa en ningún tipo de conciliación entre los países, al menos no del lado de Estados Unidos, y ante eso la soja sube", dijo Mesquida.

Balance centro norte. Por otra parte, el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe realizó un trabajo sobre el resultado económico de la campaña soja 2017-2018 en el centro norte provincial, en el cual señala que "este ciclo agrícola estuvo marcado por eventos climáticos extremos, como la prolongada sequía en momentos críticos del desarrollo del cultivo y, posteriormente, un período muy húmedo y de temperaturas por encima de lo habitual durante el periodo de cosecha".

Estas son algunas de las conclusiones:

BULLET_CHARACTER En la campaña 2017/18 la superficie total sembrada alcanzó las 1.402.500 hectáreas (ha) en los doce departamentos del centro norte de Santa Fe. El 64,2 por ciento corresponde a soja de primera y el 35,8 por ciento, soja de segunda.

BULLET_CHARACTER Se cosecharon 1.351.700 ha, con una producción total de 3.264.157 toneladas. Esto significa una caída en la producción de 21,9 por ciento (912.635 tn menos) respecto a la campaña pasada.

BULLET_CHARACTER Los rendimientos promedio en el área de referencia fueron de 24,1 quintales por hectárea, un 26,3 por ciento menor al año pasado (8,6 qq/ha menos). La soja de primera tuvo una merma en rindes del 21,1 por ciento (28 qq/ha en promedio), mientras que la de segunda rendimientos un 41,1 por ciento inferior a la campaña pasada (16,5 qq/ha en promedio).

BULLET_CHARACTER Los promedios mensuales de la cotizaciones diarias de pizarra del Mercado de Rosario mostraron un aumento pronunciado entre diciembre de 2017 y abril de este año, cuando alcanzaron un máximo desde junio de 2014 (u$s 305,4).

BULLET_CHARACTER El promedio de los meses de mayo y junio de este año alcanzó un valor de u$s 292,9, un 22,4 por ciento superior al mismo periodo del año pasado. Al considerar diferentes escenarios, dicho precio de referencia disminuye a u$s 234,3 con un factor de calidad de 80 por ciento y hasta u4S 175,7 con un castigo por mala calidad de grano del 40 por ciento.