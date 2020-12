El precio de la soja subió 20% en 2020 y se prevé mayor ingreso de divisas

Si se toma en cuenta la primera cotización del año de la oleaginosa, que en conjunto con su complejo industrial se posiciona como el principal polo exportador y generador de divisas para el país, el aumento fue del 23,7% al pasar de u$s 351,57 la tonelada a u$s 434,95 al cierre de ayer, unos u$s 83,88 más.