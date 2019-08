El modelo del agro y la estrategia del Estado

Sin estridencias, cuidando las formas y eludiendo nombres propios, la política se coló en la inauguración formal del XXIII Congreso de Aapresid "30 10000 ConCiencia Suelo", que se realizó esta semana en Rosario.╠

■□En la previa a las elecciones primarias que se realizan mañana, la retórica se concentró en la confrontación de modelos económicos, que tuvo al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere como vocero del gobierno nacional y gobernador Miguel Lifschitz como referente santafesino.╠

■□Al destajar el accionar de los "pioneros" de Aapresid que "perseveraron y se impusieron a los escépticos hace treinta años", Etchevehere tomó la experiencia de la entidad para extrapolarla al modelo de país que la gestión de Cambiemos valora. "Todo lo que hicieron es más destacable por el altísimo porcentaje de actividad privada", dijo el ministro. "Acá no hubo un plan estatal para llevar adelante esto", agregó. "Ese motor exclusivamente privado es lo que creemos debe ser el que lleve al desarrollo de la economía y la generación de empleo en nuestro país", dijo.╠

■□También se ocupó de destacar los planes como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa) que, más allá reducir los trámites, "logró terminar con la idea de que el productor como el mayor evasor cuando eso no es real" o la política de "seguridad" a partir del programa Cosecha Segura en los puertos del Gran Rosario.╠

■□Pero el funcionario evitó hablar de la política fiscal, un tema sobre el que enfatizó el gobernador Lifschitz, a la hora de señalar que para "acompañar a un sector como el agropecuario hay que contar con una política tributaria que estimule la actividad".╠

■□Justamente el gobierno nacional redujo pero luego volvió a reinstalar las retenciones a las exportaciones, y el sector agropecuario _especialmente ligado a los principales cultivos_ es nuevamente sujeto de este tributo. "Este gobierno no cree en las retenciones como herramientas de política económica. No nos gustan, no las queremos y nos parece un mal impuesto", dijo Etchevehere en Aapresid, y argumentó que se reinstalaron porque "tuvimos un problema con la sequía donde se cortó el financiamiento internacional".╠

■□El gobierno nacional decidió volver con este gravamen en 2018 ajustado por un feroz corrida cambiaria y la falta de dólares. Pese a eso, no logró sortear la estrechez y recurrió al Fondo Monetario Internacional.╠

■□Pero además, el gobernador santafesino cuestionó el bajo nivel de inversión en ciencia y tecnología en el país. "El 0,6 por ciento parece muy escaso frente al 3 por ciento de otros países o incluso el 1,5 por ciento que invierte Brasil", cuestionó, y aseguró que hacer desembolsos en tecnología "es ganar soberanía".╠

■□Por otra parte, Lifschitz llamó a "fortalecer las tareas de extensión de los organismos técnicos estatales", en referencia al Inta que viene atravesando fuertes recortes en sus presupuestos por parte de la actual administración nacional.╠

■□El presidente de Aapresid, Alejandro Petek, aprovechó y planteó sus reclamos. Le pidió formalmente al gobierno nacional avanzar en una ley de semillas "que es esencial para la innovación y contemplando los intereses de los múltiples actores", dijo, además de una política de riesgo agropecuario y normas para que se regule que "haya una correcta reposición de los nutrientes de los suelos".