El campo no somos todos y la producción agropecuaria tiene un sentido político". El escritor Mempo Giardinelli y el dirigente agrario, Pedro Peretti, están convencidos de que hay una necesidad profunda de cuestionar verdades instaladas sobre la actividad y por eso proponen rediscutirlas a través de un aporte concreto plasmado en el libro "La Argentina agropecuaria. Propuestas para una agricultura nacional y popular de rostro humano", que contiene 20 propuestas concretas.

En la publicación, que fue presentada en Rosario, los autores plantean "visibilizar la problemática real del campo" pero con una nueva mirada. "Es un libro muy bien fundado, no está basado en meras opiniones y contiene propuestas", aclaró Giardinelli.

Los autores expresaron los argumentos en los que se basaron para desarrollar la historia reciente del mundo agrario argentino, así como una necesaria perspectiva de recuperación a partir de las 20 iniciativas específicas que proponen.

"Esperamos que este libro sea un llamado de atención acerca de la importancia y la visibilizaciónn del mundo agropecuario en la Argentina, porque está instalada en la sociedad la idea de que el campo somos todos, y eso no es verdad", indicó Giardinelli.

"La inmensa mayoría de las personas no son el campo. Es una idea que no nos parece inofensiva o inocente. Creemos que fue muy lentamente instalada por el sistema político, mediático, por las corporaciones, para hacer creer que el campo no se toca y que está bien como está", agregó el escritor.

La producción agraria argentina tiene una especie de "ocultamiento, invisibilización y nosotros pretendemos poner eso sobre el tapete en la vida nacional", afirmó. "Nos parece que somos un país de origen rural, nacimos como la inmensa extensión territorial, pero que hoy no sólo que no somos todos el campo, sino que la producción es una gran desconocida", detalló.

¿Qué se desconoce? Gran parte de la población no sabe qué sucede en el llamado campo, por qué se produce lo que se produce, por qué no se producen otras cosas, por qué se ha corrido la ganadería que hoy prácticamente no se ve. Esto tiene significaciones que son de tipo económico, industrial, alimentario, hay fronteras que se han ido corriendo en función de determinados granos, se producen grandes cambios en la ecología, en el manejo de agrotóxicos.

Esto también está estrechamente vinculado con la desaparición de producciones que son muy importantes para la economía nacional, como el caso de la miel. "La Argentina es el tercer productor mundial de miel de abeja y éstas desaparecen por los agrotóxicos, algo que nos preocupa mucho", reflexionaron Peretti y Giardinelli.

Al respecto, consideraron necesario que "haya un Estado que equilibre esto, porque el país no puede darse ese lujo debido a un grupo de productores sojeros que ganan muchísimo dinero y que comprometan una industria que le da trabajo a más de 70 mil familias", agregaron.

En el libro hay muchos más ejemplos como este. "Pensamos que está muy bien fundado, no se basa en meras opiniones, posee las 20 propuestas para una agricultura responsable, nacional, con sentido y de rostro humano donde proponemos rediscutir el tema a través de la visibilización de la problemática real sobre el campo", agregaron.

Lo que ocurre en el campo no es producto del azar, sino de decisiones políticas que adoptan los gobiernos priorizando determinadas producciones en detrimento de otras. "Cada uno hace lo propio. Y en este caso, en el gobierno actual hay una decisión de apoyo acrítico y absoluto a un sector de la producción que es el agroexportador, compuesto en su inmensa mayoría por empresas extranjeras", dijeron los autores. Este modelo "no beneficia al verdadero productor argentino y mucho menos al familiar y además, hay zonas oscuras en este entramado que nosotros creemos que deben exponerse para armar un debate nacional al respecto", agregaron.

Peretti detalló que con el nuevo libro pretenden "visibilizar la temática del campo, porque hay un gran triunfo cultural de la derecha del campo y esto genera por muchas razones que intentamos exponer en el libro, que no se hable de los verdaderos problemas que tiene el campo".

Entre algunos de los ítems que resaltó, Peretti destacó el hecho de que "la tierra en Argentina está ultra concentrada y no es posible que el latifundio no pague impuestos". Además, "tampoco nos parece correcto y sensato que se trate al pequeño productor como si fuera una megaempresa como las hay en el país actualmente y desde hace muchísimos años", agregó el dirigente agrario.

La senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnún, quien participó de la presentación del libro señaló que "es necesario discutir políticas públicas del campo, porque no se diferencia a la gran oligarquía del pequeño y mediano productor", dijo.

Además, la funcionaria agregó que "es necesario que nos reconciliemos con el sector que fue discriminado históricamente, porque necesitamos soberanía alimentaria para garantizar alimentos de buena calidad y a precios accesibles para la sociedad toda en su conjunto".

La presentación de libro que contiene las 20 propuestas para repensar el campo se realizó en Librería Homo Sapiens a sala llena y participaron militantes y referentes del sector agropecuario y político de la región.