"El cambio climático puso inestable a la atmósfera"

¿Llueve más ahora que antes? ¿el calor es más intenso? Preguntas como esa o aseveraciones del tipo: "...vamos hacia un país tropical, las tormentas son más intensas", frecuentemente dividen opiniones. Algunas, tienen escaso rigor científico y otras forman parte de un alto debate académico. "Los bloqueos o mecanismos regionales siempre aparecieron, pero el cambio climático puso a la atmósfera en un estado de mayor inestabilidad", dijo el director científico del GEA, José Luis Aiello.

El investigador, quien adscribe al grupo de físicos que consideran que "hay un cambio climático evidente, que es por efectos antropogénicos y que está desde la era industrial", señaló que la atmósfera "está en un estado de mayor inestabilidad en términos generales y en cada región aparecen particularidades". Esto indica que fenómenos como los de las últimas campañas (inundaciones, sequía) "se pueden volver a dar con más frecuencia".

Aiello citó como lectura casi obligada en este tema, el libro "El cambio climático en Argentina. De la física a la política", de Vicente Barros e Inés Camilloni, que analiza en el país la variación climática desde 1960 a 2010 y qué puede ocurrir en los próximos 40 años.

"De aquí hasta fines del siglo puede haber un calentamiento de 1 a 1,5º C cada 25 años, eso es muy fuerte", dijo y señaló que muchas veces los organismos internacionales que buscan concientizar sobre este tema sobreactúan para lograr que se tome cuenta del problema. "Realmente los gases invernaderos son los que generaron este cambio climático desde la era industrial hasta ahora, eso está demostrado por los modelos numéricos", dijo. Y señaló que esos se extienden y "para los próximos 40 años muestran resultados que son importantes a tener en cuenta". Señaló, en ese sentido, que la agricultura Argentina "no será perjudicada por el cambio climático", porque "habrá más frecuencia de fenómenos Niño, con lo cual la provisión de agua va a ser mejor".

Estas proyecciones a largo plazo también influyen en las decisiones económicas. "Hay quienes en sus consideraciones de inversión inmobiliaria en zonas rurales ya tienen en cuenta esto, ya que la tierra en la Argentina va a seguir valiendo porque seguirá siendo muy productiva", agregó.

En cambio, "en Brasil se realizó un trabajo en el cual se prueba que en este siglo la agricultura de ese país va a tener un daño económico por el cambio climático, especialmente en la zona nueva de producción como Mato Grosso do Sul, Norte y Centro", agregó.╠

■–¿Hay una frecuencia entre años Niños y Niñas?╠

■□–No. En el siglo pasado, en cien años, hubo más Niños que Niñas. Se registraron 51 años neutros y 27 Niños y el resto Niñas. No aparecen con una frecuencia determinada. A veces aparece uno u otro y pueden permanecer dos o tres años. Nunca hubo un período de más de cuatro. O pueden desaparecer ambos y haber neutralidad durante cuatro años. Es una física que está en desarrollo. Muy complicada y que se la está siguiendo y pronosticando cada vez con mejores resultados. En este momento los pronósticos del Pacífico son a doce meses. En los primeros tres meses funciona mejor la persistencia que el pronóstico. Por una cuestión simple. Si el océano está caliente o frío tiene una escala de variación muy lenta. Una masa de 15 mil kilómetro por 2 kilómetros de profundidad, una vez que está caliente no se enfría al día siguiente. En escalas cortas se hace más presente la variabilidad, las más grandes son de mayor actitud.



■□–¿Cuál es el argumento de los físicos que no acuerdan con el cambio climático?╠

■□–Son un grupo de físicos muy buenos. Entre ellos algunos de los que le aconsejaron a (Donald) Trump que tire al diablo el cambio climático. Eso fue muy grave porque el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, sigla por su nombre en inglés) tiene un presupuesto extraordinario en Estados Unidos. Ellos aseguraron que eso es conjetural, que el cambio climático es algo que tiene escalas muy largas. Aseguran que se mide la atmósfera en muy poco tiempo y ésta tiene miles de millones de años, desde que apareció la Tierra. Es como si ahora le pregunto a alguien cómo se siente en el último minuto y me dice bien y por eso infiero que todos los años de vida siempre se sintió bien. A lo mejor no fue así. Ellos dicen lo mismo sobre la Tierra y aseguran que decir que el clima está cambiando es discutible porque los gráficos de la paleoclimatología muestran que en los últimos 5 mil millones de años hubo épocas donde la temperatura estuvo mucho por encima de la actual y otras por debajo, hubo épocas glaciales. Ahora estamos en el holoceno, que son los últimos 15 mil años. Argumentan que son escalas muy grandes y dicen esto siempre cambió.

■□–¿Uds. que opinan?╠

■□–Lo que dicen los científicos entre los que me encuentro es que eso es cierto, pero que ahora el cambio climático no se debe a otros cambios climáticos, que obedecieron a emanaciones como el Krakatoa, que cambió la radiación global, y provocó la desaparición de los dinosaurios, etcétera, o al cambio de la órbita terrestre, que es el más importante de todo. Porque se corrieron modelos numéricos para simular las temperaturas últimas sin la emisión de gases como CO2, metano, clorofluocarbono (son cinco en total) y no reprodujeron esa variación de la temperatura. Cuando en los modelos se incorporaron las emisiones de estos gases, hay un resultado muy parecido a lo que sucedió. Con lo cual, el punto a tomar en cuenta es que debemos dejar de emitir eso. Con el agravante de que si todo el mundo dejara de emitir –algo que no va ocurrir– las partículas que están modificando el juego radiactivo van a vivir 100 años y seguirán actuando. Pero en algún momento hay que parar, ese es el tema y el delirio ahora que se instaló. Pero el cambio climático es evidente y esto está explicado.