El clima alarga el suspenso en la siembra de trigo de la campaña 2019/20. Faltan sembrar medio millón de toneladas y los anegamientos, la falta de semilla y las amenazas de lluvias "son los principales adversarios" para el cereal, señaló el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario.╠

■□Las lluvias del fin de semana pasado y las heladas que acecharon durante los últimos días impactan en el implante. "Los indicadores del Pacífico mantienen vigente al Niño con baja intensidad", señaló el doctor en Ciencias Atmosféricas José Luis Aiello.╠

■□La semana pasada el progreso fue ínfimo, con apenas un 5 por ciento del área y se incorporaron 80 mil hectáreas en la zona núcleo. "Está pasando de todo, muchos intentaron alargar la siembra de ciclos largos, algunos ya hicieron el cambio a ciclos cortos y otros quieren hacerlo pero les cuesta. No se está consiguiendo semilla de ciclo corto para reemplazo en algunas áreas. Hay una alta demanda y escasez de producto", agregó el informe de GEA.

■□La situación es dispar en las distintas subzonas que mide GEA, pero coinciden en que, de cualquier forma, el trigo es el principal afectado. Por caso, en el área I "se siguen descartando hectáreas que iban a trigo", señalaron los ingenieros de Carlos Pellegrini. "Por la falta de piso se desestimaron lotes y muchos tienen una gran necesidad de ser rotados con trigo", agregaron. También explicaron que hay altas probabilidades que todos se pasen al cultivo de maíz. "La persistencia de las suaves lluvias obligó también a hacer un cambio de semillas. y se han devuelto algunas de ciclos largos pero no se está consiguiendo en la zona las de ciclo corto para

su reemplazo", advirtieron.

■□En la subzona II la situación es similar. Las sembradoras avanzaron sobre casi la mitad del área intencionada con trigo en Bigand. "Sin embargo, la alta humedad en los lotes traba el avance y hasta el momento nadie ha definido dejar lotes sin sembrar o que no puedan hacerlo", comentan los ingenieros. "De ocurrir nuevas lluvias, seguramente caerán lotes que no pudieron sembrarse, salvo que se tenga semilla de trigo ciclo corto", aclararon los técnicos y precisaron que los nacimientos son muy buenos y no se han observado enfermedades por el momento. ╠

■□Según GEA, por falta de piso o por rastrojos que de tan mojados impiden el trabajo de las sembradoras. En las grandes zonas de Marcos Juárez, Carlos Pellegrini y Pergamino los excesos de agua están bajando hasta un 10 por ciento el hectareaje que se intencionaba sembrar. Y también afectaron a los lotes sembrados, muchos quedaron con manchones sin plantas por las malas emergencias.╠

■□Pero hay otros lugares, como General Pinto o el sur de Santa Fe, donde el entusiasmo por el trigo suma nuevas intenciones.╠

■□La gran carga de humedad también alienta la aparición de enfermedades en etapas muy tempranas. En las siembras tempranas empiezan a notarse pústulas de roya.╠En cuanto a las bajas temperaturas "más allá de retrasar las germinaciones y desacelerar el crecimiento, no afectó negativamente a los planteos de trigo", señalaron.╠

■□En cuanto a los maíces tardíos y los de segunda, en la zona GEA, todavía siguen en pie por la alta

humedad. "Los granos no logran descender su humedad y se mantienen en un 18 a 23 por ciento. En el centro sur de Santa Fe se ven plantas volcadas y con hongos en las espigas. La cosecha podrá hacerse en julio si las heladas se imponen y colaboran en el descenso de la humedad de los granos", aseguró el informe. ╠■□Es de esperar que las bajas temperaturas previstas de estos días impidan la evapotranspiración y no permitan mitigar los excesos hídricos. Para la próxima semana "no se necesitarían lluvias en la mayor parte de GEA para lograr condiciones óptimas de humedad, especialmente en el noreste de Buenos Aires donde se concentran los excesos. En el extremo sudeste de Córdoba, son necesarios unos 20 mm para alcanzar condiciones óptimas de reserva", detalló el informe.

■□Una situación similar para el caso del trigo se registró en el centro norte de Santa Fe, según el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), que elabora la Bolsa de Comercio santafesina. "La siembra continuó a buen ritmo y según zonas con cierta interrupción por las condiciones climáticas no favorables y a eso se sumó algún inconveniente en la disponibilidad de semillas de ciclo corto, debido a los cambios que se realizaron ante la imposibilidad de la siembra de variedades de ciclo largo o intermedio, por las condiciones imperantes", detalló. En esa área se logró un avance de siembra del orden del 84 por ciento, sobre la intención, lo que representaría unas 315.000 hectáreas.╠

■□En cuanto a la soja tardía, la región está sobre el fin del ciclo del cultivo para la campaña 2018/2019. Se sembraron 511.500 hectáreas y se cosecharon 419.430 hectáreas. El rendimiento promedio fue de 27,5 qq/ha y la producción total alcanzó 1.153.529 de toneladas. ╠

■□En tanto, la campaña 2018/19 de maíz arrojó una superficie 184.500 hectáreas, de las cuales 89.000 fueron lotes de primera, que tendría dos usos: grano para futura venta comercial y forraje para consumo animal bovino. Otras 95.500 hectáreas fueron parcelas sembradas con maíz de segunda.╠

maiz: el Usda lo planchó. El precio del maíz, que venía firme por previsiones de menor producción internacional, terminó a la baja en la última semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) desató una ola de ventas en Chicago, ya que el reporte trimestral provocó una caída que durante una de las jornadas fue la más pronunciada en casi tres años.╠

■□Eugenio Irazuegui, analista de mercados y responsable de research de Zeni, señaló en el reporte de Escenarios Granarios, de Fundación Libertad, que "debido a las inclemencias climáticas que dificultaron las labores y a la cantidad de lotes que quedaron fuera del circuito productivo, el mercado preveía una reducción de alrededor de 2,50 millones de hectáreas en la superficie de maíz 19/20. No debemos omitir que el calendario de fecha límite para la siembra a lo largo y a lo anoche del Medio — Oeste se presenta desde fines de mayo a primeros días de junio".╠

■□Pero "para sorpresa de muchos, el Usda apenas rebajó su proyección de área en 440.000 ha teniendo como punto de partida los números de fines de marzo, cuando se mide la intención de los productores estadounidenses. Es así como oficialmente se determinaron unas 37,11 millones de ha dando lugar a cuestionamientos a la fiabilidad de los datos por considerarse desactualizados", aseguró.