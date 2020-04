Cuarentena: un protocolo para los gobiernos locales

La decisión de muchos municipios y comunas de cerrar el ingreso total a sus territorios durante la cuarentena que dispuso el gobierno nacional —ahora hasta el 12 de abril— generó fuertes cuestionamientos del sector del transporte que se encuentra exceptuado del aislamiento para garantizar el abastecimiento de mercaderías, y que encontró en muchas localidades situaciones de resistencia e incluso destrato por parte de autoridades locales. En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti, aseguró que será inflexible con acciones de este tipo y realizará denuncias penales a quienes las implementen.

"Los cierres de los accesos locales no deben ser totales, debe asegurarse el libre tránsito por y desde el municipio, respecto de los servicios esenciales y personas justificadas. No permitir el libre tránsito puede constituir delito (arts 194, 298 y concs. del Código Penal de la Nación) e infracciones a la ley nacional de abastecimiento (20.680 y anexas)", planteó en un comunicado la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel) que viene trabajando con la problemática de municipios y comunas ofreciendo espacios de debate, capacitación y herramientas tecnológicas con fuerte arraigo en el Gran Buenos Aires.

Justamente desde Findel difundieron un "Protocolo local de actuación: cierre de circulación vehicular y otras medidas ante el Covid-19" que busca echar luz, desde el punto de vista jurídico sobre qué acciones están permitidas y cuáles no; y al mismo tiempo, insistir con consensuar acciones en todos los niveles.

En el marco de esta pandemia, "el poder de policía sanitario es concurrente entre la Nación, las provincias y los municipios, por lo cual deben necesariamente coordinarse y las normas locales solo son válidas a condición de que no incidan negativamente sobre las disposiciones nacionales o provinciales en la materia", agregó el comunicado.

Enrique Marchiaro, abogado y doctor en derecho municipal e integrante de Findel, señaló que "en los últimos días se vivieron situaciones absurdas en muchas comunas", que con el objetivo de cuidar a su población cerraron totalmente los ingresos. "Un municipio puede dictar medidas más severas como, por ejemplo, cuando un camión pasa por el ejido local controlarle la fiebre al conductor, o desinfectar al vehículo. Pero no puede hacer cosas que contradigan el sentido de la norma nacional, que precisamente fijó dos aspectos: el aislamiento para todos con la excepción de quienes trasladen bienes esenciales o personas justificadas", dijo.

"En ese sentido, una comuna puede bloquear algunos accesos, pero con la única finalidad de garantizar el control y siempre asegurando la circulación interjurisdiccional. Es una locura cerrar el pueblo completo, no dejar entrar a un camión que cumple un servicio esencial como es el abastecimiento", agregó el especialista.

El especialista también consideró que es válido que una comuna cierre el ingreso de personas que no vivan ahí para que, por ejemplo, no vayan a pasar el fin de semana. "Es válido hacerlo ya que el artículo 2 del DNU 297/20 es claro cuando dice que la cuarentena tiene que ser en la residencia habitual, no podés ir tu casa de fin de semana", indicó. Pero muy distinto es la libre circulación que se debe habilitar para camiones que transportan bienes esenciales. "Pueden habilitar si el municipio lo decide un acceso diferenciado, establecer un camino especifico, pero bajo ningún punto de vista frenar el ingreso o egreso de bienes esenciales o personas que tiene situación de excepcionalidad", dijo el especialista.

Justamente en el protocolo que difundió Findel establece que los municipios y comunas pueden dictar disposiciones locales más severas si no afectan la finalidad nacional, como:

1- Cierre de caminos y accesos con la finalidad de concentrar el control en puestos idóneos.

2- Cierre de actividades sociales y comerciales en horarios determinados.

3- Puestos sanitarios en accesos libres de población.

4- Desinfección de dominio público y/o vehículos ingresantes.

5 -Prohibición de pernoctar de no residentes con vivienda en la localidad pues el aislamiento debe ser en la "residencia habitual".

6- Cuanta otra medida sea necesaria para paliar la pandemia a nivel local , pues el gobierno local es un agente del gobierno federal (Art. 10 DNU 297/20).

"El 92 por ciento de los argentinos vivimos en ciudades y pueblos, por ende, el rol de los gobiernos municipales es central en la pandemia", indicó Marchiaro y es clave enfocarse en estas cuestiones para evitar "conflictos innecesarios", indicó.