Chiesa cuestionó los fondos de la emergencia

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa consideró que los fondos de la ley de emergencia agropecuaria representan "la nada misma" frente a la magnitud del daño que ha ocasionado la eventualidad climática.

"Estamos hablando de un recurso de 500 millones de pesos, frente a un complejo oleaginoso que solo en la campaña 2018/19 va a terminar aportando 7 mil 600 millones de dólares al Estado Nacional", subrayó el dirigente reclamando u$s 1.700 millones para recuperar al agro de la sequía.

Duro en sus conceptos, Chiesa reconoció que se ha perdido la visión política del problema y cuestionó la existencia de una voluntad para salir a asistir a los productores agropecuarios y otorgar herramientas que mitiguen la situación y el problema. "No nos pueden decir que no tienen recursos, porque el sector se los tira con pala ancha desde hace años", afirmó el dirigente.

Al mismo tiempo, dijo el Estado viene diciendo que no tiene plata, desde las primeras reuniones donde participó la Mesa de Seguros y otros referentes. "No nos pueden sacar el 50 o 60 por ciento de la producción en concepto de impuestos para después no darnos bolilla", enfatizó Chiesa agregando que no admitirán este tipo de respuestas.

Por otra parte, el titular de CRA, estimó que a pesar de muchos anuncios pocas cosas cambian en el agro. "Tal vez el debate pase por entender a un planeta que está yendo a un cambio climático profundo, con fenómenos estudiados y previsiones sobre lo que aún puede pasar", subrayó.

Leonardo Stringaro