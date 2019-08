Bioinsumos y nueva agricultura

"La agricultura argentina y mundial se parece a un Ford T negro, producimos asumiendo que todo el mundo va a querer ese commoditie y claramente los consumidores nos dicen que ya no quieren más de eso", dijo Carlos Becco, director de la compañía Indigo Argentina, para arengar: "Hay que empezar a descomoditizar".╠

■□La empresa es una start up de apenas cinco años en el mercado y dos en el país, que empezó focalizándose en bioinsumos, incorporando microorganismos naturales a las plantas a través del mejoramiento de semillas para elevar su productividad y mejorar problemas de estrés biótico y abiótico.╠

■□Frente a una agricultura basada en los commodities, donde lo que se produce termina en un silo o un acopio "no se satisface la demanda de los consumidores que hoy reclaman productos libres de OGM (organismos genéticamente modificados), alternativas orgánicas, libres de pesticidas, o una producción sustentable o que no provenga de desmonte", aseguró el ejecutivo, quien planteó que ese es el principal desafío que se propuso Indigo con su propuesta para el productor.╠"Nos focalizamos en una nueva agricultura", planteó Becco, pero desde una nueva perspectiva. "Hoy el problema no es de input o output, sino que es horizontal y va desde la producción hasta la comercialización", indicó y llamó a concentrarse en toda la cadena para ser parte de una solución.╠

■□En ese marco, detalló que Indigo se está focalizando en tres aspectos. El primero, "traer tecnología limpia, verde, sustentable, a través de microbios que incrementen los rendimientos y reemplazando o reduciendo el uso de químicos y fertlizantes", dijo.╠

■□El segundo, en el proceso de "descomoditización", rompiendo este esquema a través de la "digitalización". finalmente, "incoporando transparencia y trazabilidad desde el productor al consumidor".╠

■□"Todo es fácil de decir y tremendamente difícil de hacer, el tema es empezar", señaló y llamó a agilizar el proceso de digitalización que hoy encuentra al sector agropecuario a la zaga. "La agricultura del futuro tendría que ser rentable, y satisfacer a la demanda en forma sustentable. Y los consumidores deberían poder entender de donde vienen sus alimentos y con un codigo de barra llegar a quien lo produjo, e incluso, ver la cara del productor y en qué campo se hizo", avizoró.╠

Cambio climático.■Por otra parte Becco indicó que "el problema del cambio climático es de la agricultura" y llamó a los productores convocados en Aapresid a hacerse cargo de esta situación para revertirla. "La agricultura redujo el nivel de carbono en el suelo y ahora eso está en la atmósfera. Hay una terratonelada, y eso es parte del problema del efecto invernadero", aseguró.╠

■□Los productores _al menos los que participaron del congreso de Aapresid_ "saben cómo detener la degradación y lo vienen haciendo", dijo Becco y aseguró que lo hacen a través de cultivos de cobertura, siembra directa, rotación, uso eficiente de agroquíimicos", agregó y confió en que "si pudiésemos implementar estas prácticas en gran escala podríamos volver a recuperar todo este carbono de la atmósfera y llevarlo al suelo".