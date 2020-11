Agroexportaciones: se esperan u$s 11.275 millones hasta abril

En base a los precios que rigen actualmente en el mercado, los cereales aportarían u$s 3.988 millones. De ese totoa, el trigo aportaría u$s 1.612 millones y el maíz u$s 2.376 millones. Por otra parte, las exportaciones de subproductos de soja sumarían u$s 8.064 millones. De este segmento, u$s 5.912 millones corresponderían a harina de soja y u$s 2.152 millones a aceite.

A este total hay que restarle las exportaciones netas de soja, que serían negativas respecto al año previo, por un monto estimado en u$s 777 millones, debido a que crecerían las importaciones del poroto desde los países vecinos.

Según explicó la BCR, los despachos de poroto resultarían negativos en 1,6 millón de toneladas, ya que entre febrero y marzo próximo se espera una aceleración en las compras a países vecinos, principalmente Paraguay.

La entidad rosarina dijo que pese al stock de soja existente en poder de los productores, estimado en 9,2 millones de toneladas, “no se espera una recuperación de sus despachos hasta entrada la nueva cosecha argentina, a partir de abril del año próximo”.

Así, las exportaciones totales alcanzarían los u$s 11.275 millones en los próximos meses, que resultaría un 9% mayor a los u$s 10.374 millones ingresados en 2019.

Respecto de lo que resta comercializar de soja, la entidad marcó que se encuentra en poder de los productores 9,2 millones de toneladas, equivalente a u$s 3.165 millones.