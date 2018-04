Acuerdo de Basf y MCAG por un insecticida

Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) y Basf anunciaron la firma de un acuerdo a largo plazo para la comercialización de Broflanilida, un nuevo insecticida para el control de plagas masticadoras de cultivos y plagas de áreas no cultivadas. Este acuerdo de comercialización sigue la licencia global exclusiva y el acuerdo de desarrollo entre las dos compañías que se anunció el 11 de junio de 2014.

Bajo los términos de este acuerdo, MCAG otorgó a Basf los derechos exclusivos para comercializar y vender Broflanilida en ciertos mercados de todo el mundo, excluyendo a Japón y otros países asiáticos donde MCAG posee derechos exclusivos. La Broflanilida es un compuesto con un novedoso modo de acción que demuestra alta eficacia en el control de diversos insectos masticadores, incluyendo orugas y escarabajos en cultivos especializados, y plagas no agrícolas como termitas, hormigas, cucarachas y moscas.