Nuevos escenarios, nuevos desafíos

Dentro de un contexto complejo y cambiante, Provimi Cargill Animal Nutrition presenta un ciclo de webinarios exclusivos dirigidos a productores de la industria porcina, en el que reconocidos especialistas del sector analizarán los nuevos escenarios y presentarán estrategias innovadoras para optimizar la rentabilidad del negocio. La participación es libre y gratuita. El 30 de junio, 17.30 a 19.30, será el turno de “Economía y nuevos escenarios productivos” y el 15 de julio, 17.30 a 19.30, de “Estrategias para optimizar el negocio porcino: buscando mayor rentabilidad en la etapa de engorde”. Más información en www.provimiargentina.com.ar.

Financiamiento financiero

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el “Fideicomiso Financiero Agrocap III”, por un valor nominal mínimo de u$s 3.026.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de u$s 7.112.716. La emisión tuvo por objeto financiar a Alianza Semillas SA mediante la transferencia al fideicomiso de los créditos originados en compraventas de semillas a distribuidores y productores agropecuarios. Se emitieron Valores de Deuda Fiduciaria por u$s 6.655.625. La Comisión Nacional de Valores autorizó el 4 de junio de 2020 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria. Banco CMF SA intervino como fiduciario y colocador, Banco Macro como organizador y Macro Securities SA como colocador.

De bodega aérea a la vía terrestre

Luego de intensas negociaciones, el sector de cargas recupera una normativa que permitirá un mayor desarrollo regional para todos actores que forman parte del mismo. Un logro que se motorizó desde Córdoba pero que beneficia a todo el interior de la Argentina y principalmente a las ciudades con aeropuertos que disponen de conexiones nacionales e internacionales como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta. La Asociación Cordobesa de Agentes de Carga (Acac) celebra la publicación en el Boletín Oficial (resolución 4731/2020) que restituyera la “continuación de bodega aérea por vía terrestre”, una necesaria reivindicación para todo el sector del interior del país.