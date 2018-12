Certificación de la planta en Córdoba de CNH Industrial

CNH Industrial anunció que su planta en Córdoba alcanzó el nivel bronce en la certificación del programa World Class Manufacturing (WCM). La planta de Córdoba es una de las plantas globales donde se fabrican los modelos de varias de las marcas de CNH Industrial. En esta planta se fabrican los camiones Iveco, los motores FPT Industrial, la maquinaria agrícola Case IH y New Holland Agriculture, como también los equipos para la construcción de la marca Case Construction Equipment. La gama de tractores Case IH Farmall y Puma son fabricados también ahí junto con las series de cosechadoras Axial Flow 130 y Extreme 230, mientras que la planta de New Holland Agriculture fabrica la gama más completa de tractores T6, T7 y TD además de la reconocida gama de cosechadoras CR. Una variedad de modelos de camiones Iveco se fabrican en la planta incluyendo el Stralis, Trakker, Tector, Cursor y Hi Way.





Gran remate de fin de año del Rosgan

El Rosgan puso a remate en la edición de fin de año 20.406 cabezas, un gran volumen que sigue posicionando al único mercado ganadero televisado del país. El número fue destacado ya que había ofertado más de 11.000 en el remate especial de Reggi y Cía, ahora llegó a 20.406 en la subasta de diciembre desde la Bolsa de Comercio de Rosario. El presidente de Rosgan, Carlos García Beltrame, dijo que "es habitual que a fin de año los productores necesiten salir a vender sus rodeos para hacer frente a los gastos de este momento, como los sueldos, aguinaldos y los gastos productivos y a eso se le suma la dificultad para acceder a los financiamientos bancarios. Estas variables hacen que el mercado registre un mes de diciembre con más de 31.000 cabezas". En esta oferta se destacó la gran cantidad de vientres preñados y vacas con cría al pie. "Pensamos que si un productor decide vender sus vientres, que es su mayor apuesta a futuro, es porque tiene una gran necesidad de caja y no tiene alternativa más que vender", dijo García Beltrame