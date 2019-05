Acupuntura en el siglo XXI: preguntas clave

Dr. Jorge Vizzarro – Médico Anestesiólogo – Acu Pro Consultorio de Medicina China.

¿De qué manera una medicina de más de 5000 años puede seguir estando vigente y ayudar a resolver las dolencias que hoy afectan a las personas? Problemas tan actuales como el estrés, la gastritis, las crisis de pánico, por ejemplo.

Mucha gente ya sabe que la mayoría de los problemas de salud que sufrimos, tienen que ver con lo que uno hace, piensa y siente. El estrés, la gastritis, el pánico también tienen que ver con eso. Hace 5000 años era así; y dentro de 5000 años también va a ser así. Los humanos somos así, por eso la acupuntura podía ayudar antes y puede ayudar ahora.

¿Hay alguna relación entre esos tres problemas?

Si, precisamente el estrés, las gastritis y las crisis de pánico pueden estar muy relacionados; y suelen estarlo.

Habitualmente al decir que una persona está 'estresada' se refiere a que ya está acostumbrado a estar tensionado, 'tironeado' en muchas direcciones por muchos temas; tanto situaciones de la vida cotidiana en las que uno entra, como pensamientos y emociones.

Cuando uno se acostumbra a vivir así, inevitablemente van a aparecer problemas de salud. Uno de los primeros órganos que se ve afectado es el estómago. Poco a poco se pasa de sufrir síntomas más o menos simples como la acidez ó el reflujo, a un cuadro no tan simple como la gastritis; esto es cuando ya hay una inflamación del estómago.

Cuando el estómago está inflamado, no es una cosa menor para el organismo. Porque a partir de ahí, el proceso digestivo no va a ser igual; y entonces el metabolismo también se va a afectar.

¿Y eso puede tener impacto en otras partes del cuerpo?

Exacto: la capacidad y el rendimiento de todos los otros órganos también va a empezar a verse comprometido. Todo el 'sistema' empieza a poner en juego sus mecanismos de adaptación...Pero a partir de entonces ya no puede hablar de tener un estado de salud 'normal'.

Cuando el organismo está permanentemente exigido, permanentemente tratando de compensar a los órganos que no funcionan bien, puede llegar a agotarse. Entonces puede aparecer el pánico. Para la medicina china, el pánico es una consecuencia de un profundo agotamiento.

¿Qué es lo que se agota?

Para plantearlo de modo simple, podría decirse que se agota la 'capacidad' de los órganos para hacer su trabajo...y como resultado, también se agota su energía.

¿A qué llama 'energía? ¿Qué rol desempeña la energía en la medicina china?

Voy a mencionar la palabra 气 qì. En idioma chino tiene muchas aplicaciones. En medicina china se usa como 'energía', pero también se puede traducir como 'función'.

Cuando se habla de un problema del qì de estómago, se refiere a un problema en la función de ese órgano: pero entonces no solo habrá una acidez o un dolor que le causa molestias al paciente, sino que va a afectarse todo el sistema de producción de energía del organismo.

Si el organismo está muy agotado y el sistema digestivo -que es el encargado de la producción de energía- tampoco está funcionando bien... uno de los problemas que pueden seguir es el pánico.

¿Qué puede hacer la acupuntura en esos casos?

Depende de cada caso, depende de la particularidad de cada persona. Pero a grandes rasgos, si es un problema de agotamiento, la estrategia del tratamiento será tratar de disminuir el gasto de energía y reactivar las funciones de los órganos.

Hay que tener ese agotamiento no ocurrió porque sí: como le contaba al principio, tiene mucho que ver con lo que cada persona hace, dice, piensa... Tiene que ver con la forma en que uno se exige a sí mismo. La medicina china considera que es fundamental que el paciente mismo comprenda no solo cómo superar el problema actual si no también cómo fue que llegó a ese estado. Desde entonces, cada uno podrá re-ordenarse en muchos aspectos y podrá aspirar a no volver a caer en esos problemas de salud.