“Las alternativas se encuentran supeditadas al permiso de los gobiernos. Queremos empezar lo antes posible. Sabemos que nuestro deporte es de equipo pero también sabemos que durante estos meses de entrenamientos no han habido contagios en las actividades deportivas y que otros deportes ya arrancaron a jugar. No pedimos más, no pedimos menos. Sólo #QueremosJugar”, remaron desde el mismo escrito.

En diciembre de 2019 concluyeron los torneos locales y desde entonces no hubo más actividad competitiva, ya que habitualmente los certámenes locales inician a mediados de marzo, momento en el que este año se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del gobierno nacional. Y porque además, la Confederación Argentina de Hockey (CAH), por medio de su Consejo Directivo, suspendió en junio todos los torneos nacionales y decidió reprogramarlos directamente para 2021 en iguales condiciones, una medida que además incomodó a los clubes y seleccionados del interior del país, ya que para cuando se tomó la decisión el punto caliente de la pandemia estaba en Buenos Aires, por lo que entendían, privaban rápidamente al interior de competir en alguna condición.

Gastón Mutti, presidente de la AHL, se refirió a la situación del hockey local y de la entidad que alberga a 4300 jugadores: “Estos fueron meses de muchísimo trabajo, pero en otro sentido, diferente del trabajo tradicional de la Asociación. Con la campaña la idea es que se puedan empezar a sensibilizar a los distintos sectores que implican al hockey respecto a la necesidad de empezar a tener algunas actividades, las queremos lanzar cuanto antes con el cuidado necesario que implican este tipo de acciones”. Y aclaró algunas cuestiones que son privativas de este deporte: “Al día de hoy no tenemos la posibilidad de un entrenamiento activo con roce físico en el sentido de cómo se entrena el hockey ni tampoco tenemos el permiso para entrenar algunas formaciones fijas, entre ello los córners cortos que implican contacto con otro tipo de objeto, no solamente palo o bocha sino máscaras, rodilleras, guantes, para lo cual también tiene que tener protocolo específico, todavía no están autorizadas por el gobierno". Pese a ello, y ante la insistencia en la necesidad, impuso mesura en este aspecto: "También sabemos que no es posible un retorno automático a una competencia intensiva como la que se plasmó en una época normal. Además de que en estos meses se entremezclan cuestiones institucionales de los clubes, laborales de los profesores”.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, habilitó este miércoles nuevas actividades en el marco de la pandemia y dijo que hacia diciembre se irán habilitando muchas más, entre ellas podrían ingresar las de deportes de conjunto. En tanto la secretaria de Deportes, Claudia Giaconne, también puso paños fríos al asunto: "Todo eso va a ir saliendo progresivamente", le remarcó a este diario.

En el Mundialista también impacta

73765725.jpg

Desde que se construyó el Estadio Mundialista, en 2010, y en vistas al Mundial de ese año, la AHL y Municipalidad firmaron un comodato que pese a estar vencido se mantiene en la práctica y que tiene que ver con la administración conjunta de esas instalaciones, de altísimo costo. El parate por la pandemia sacudió fuertemente las economías de los clubes y asociaciones, pero en el caso de la AHL aún más, ya que mantener el Estadio es difícil.

A este tema también se refirió Mutti ante la consulta de La Capital: “Se han ido buscando alternativas para poder sostener una estructura muy importante, para sostener una carpeta (la cancha) de nivel internacional para recibir eventos de ese tipo, con un estadio que realmente está muy bien dotado para lo que es la media de las asociaciones a nivel nacional. En este sentido está el acuerdo de las partes para ir resolviendo el asunto. Se han ido buscando soluciones con los ATP que paga el gobierno nacional, se han ido buscando soluciones a partir de erogaciones que se tuvieron que hacer desde AHL para mantener los salarios. Y obviamente el compromiso desde el municipio para buscar algunas alternativas está, porque este año no hubo ni alquiler del estadio, ni uso para los seleccionados, ni ingresos por torneos regionales, nacionales o argentinos. Todo eso fue una complicación muy grande”.