A Messi y a todo el personal Barcelona les recortará los sueldos

El coronavirus toca fuertemente la economía de todos los rubros, principalmente de aquellos cuyas funciones no pueden llevarse a cabo desde el hogar. Sin embargo, los clubes deportivos ven agravada esta situación porque, además, pierden millones que deberían ingresarles por derechos televisivos y contratos con marcas.

En este contexto, Barcelona emitió un comunicado confirmando lo que se rumoreaba: rebajará los sueldos de sus planteles y de todo el personal, incluyendo administrativo y otras áreas. El objetivo es paliar los daños económicos. Hasta aquí, todo parece normal dado que varias entidades lo hicieron. Pero no es tan fácil en el culé.

El plantel de fútbol profesional representa un gasto de 552 millones de euros, de los cuales 374 millones será imposible conseguir: según el presupuesto anual, esa porción de dinero ingresaría con derechos televisivos, contratos, venta de casacas y todo aquello que los futbolistas produzcan.

Según publicó el Diario As, Lionel Messi dialogó con la junta de capitanes, integrada por representantes de los planteles de fútbol femenino (Vicky Losada), básquet (el crota Ante Tomic), handball (Víctor Tomás), futsal (Sergio Lozano) y hockey sobre patines (Aitor Egurrola).

Los capitanes decidieron que no aceptaban la propuesta de recorte salarial por un motivo solidario entre las diferentes disciplinas. Al plantel de fútbol le quitarían el 50% del sueldo, mientras que a los demás deportistas hasta un 70%. Entonces, aquellos que más ganan se impusieron para que no perjudiquen a los que no cobran tanto.

Por eso, en su comunicado, Barcelona explica que aún deberán acordar los porcentajes para que ambas partes pierdan en la menor medida posible.