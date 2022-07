“Nosotros tenemos un amor, una mística y una causa por defender: la causa del pueblo” “Nosotros tenemos un amor, una mística y una causa por defender: la causa del pueblo”

evita 1936 - 78519776.jpg Eva Duarte, joven actriz que ha logrado destacarse en el transcurso de la temporada que hoy termina en el Odeón" (actual teatro fundación Astengo). Edición 26 de julio de 1936. Fuente: Archivo La Capital

Dos años después de las giras en Rosario, a los 33 años, un 26 de julio de 1952, Evita falleció por un cáncer uterino. Hasta sus últimas horas reivindicó la política. Internada en su lecho de muerte, ejerció el derecho al voto femenino, uno de los proyectos que marcó su carrera política. Discutida, resistida y odiada por muchos, hasta profanada, Eva fue una de las figuras políticas clave del siglo XX. Es ineludible ponderar la ovación popular, el reconocimiento, glorificación y hasta santificación por quienes sintieron dignidad por su legado y principalmente por sus acciones y políticas de ayuda directa. Proponiendo una ruptura en la distribución y llegada de las asistencias sociales y de salud, inéditas para esos tiempos y para amplios sectores del país.

En la primera crónica del viaje de 1947 en La Capital, la mención a Eva Duarte de Perón es casi imperceptible. Hay presencia de ella en los registros fotográficos de todos los momentos de la visita, pero la centralidad en las páginas del diario está puesta en el primer mandatario nacional. En una de las citas textuales de aquella edición se puede leer que en el discurso del balcón de Santa Fe y Moreno, de la ex jefatura de Policía, Eva agradeció a los descamisados las muestras de afecto hechas al coronel Perón.

1947 - Multitud en la Plaza San Martín, enero 1947 Archivo La Capital Foto de Pelayo Giraz -78505874.jpg Multitud en la Plaza San Martín, enero 1947, primer viaje del matrimonio presidencial a Rosario. Foto: Archivo La Capital

En las fotografías del archivo del diario se dimensiona la multitud fervorosa congregada en cada parada de la recorrida que acompañó y ovacionó al matrimonio presidencial. Incluso en el acto final, una cena organizada por la Unión Tranviarios Automotor de Rosario (UTA) en las instalaciones que tenía la Sociedad Rural en el Parque de la Independencia. Además de la gratitud expresada por el intendente, se pueden destacar los discursos de Bustos, el líder de la UTA, y el contenido del discurso de Perón haciendo hincapié en que su presencia no era política y que la política no tiene que meterse en los sindicatos.

Con la línea histórica en la mano y la distancia de los años, son reconocibles algunos hitos que expusieron intereses y profundizaron lo que hoy llamamos “la grieta”. En esos primeros años del gobierno Perón-Quijano, un sector de la oligarquía le daba vuelta la cara a la primera dama de la Nación, y esa misma oligarquía es la que pintó: "Viva el cáncer".

En el país funcionaba por creación de Rivadavia en 1823 la Sociedad de Damas de Beneficencia que se encargaba de la atención a los pobres con provisión de alimentos, insumos de salud, y la educación a mujeres que en aquellas épocas no podían ir a la escuela. La esposa de cada presidente de la República ocupaba la presidencia honorífica de esa entidad de asistencia social, pero 124 años después esa línea de conducta se cortó. Esas mujeres rechazaron e impidieron a Eva Duarte de Perón asumir el cargo. Adujeron que era por su corta edad, aunque tampoco aceptaron la contra propuesta de Evita, de que su madre fuera la presidenta.

En aquel contexto histórico, de rechazo y humillación, es clave entender que Evita decidió moverse, ocuparse y estar presente ante los reclamos y las necesidades de los más pobres. Además, en sus discursos, profundizó la crítica contra la oligarquía y la oposición y la idea de responder en primera persona, lo que la llevó a construir una figura política con niveles de popularidad inimaginados. Canalizó sus ideas y ayuda a nivel institucional, primero con la creación de la Fundación que llevó su nombre, y luego con los ministerios y áreas del Estado que tomaron la responsabilidad de atender las carencias y problemas de los sectores populares.

1948 - Eva Duarte con funcionarios en Santa Fe y Moreno - 785409.jpg Evita ante la multitud de la plaza San Martín, viaje de 1948, mujeres y niños trepados en las rejas para tocar las manos de la primera dama. Foto: Archivo La Capital

La figura de Evita, a un año y medio de su última visita a Rosario, había crecido de manera exponencial. El título a margen superior ganó seis de las siete columnas que tenía la página del diario entonces: “Entusiasta recepción se tributa a la esposa del presidente de la República”. Se ven grandes fotos con Eva en primer plano saludando en el balcón de Santa Fe y Moreno y en la otra, una multitud que copó la plaza San Martín. En ese balcón, en la gestión del ex gobernador Obeid, instalaron una silueta que recreaba a los presentes junto a Perón y Eva. La instalación que fue retirada con la llegada del siguiente gobierno.

La primera actividad del segundo viaje fue en el Sindicato de la Carne. Los dirigentes esperaban a la primera dama y miles y miles se congregaron en la primera parada de la gira por Rosario. La avenida Lucero repleta de trabajadores y vecinos del sur rosarino.

A 72 años, el lugar no parece muy distinto a lo que vio Eva: el bar Il Piave, el cine Diana enfrente al sindicato de la Carne. Y en el cruce de las avenidas, la escultura llamada como el Monumento a la Mandarina, por quienes no tienen afecto ni respeto por la figura e ideología de Eva Duarte. La versión original era una flor con la escultura en el centro hasta que en la dictadura de 1955 parten la estatua con disparos y la arrastran por la calle. Por años quedó la flor, sin su pistilo, y los pétalos se transformaron en los gajos de esa mandarina. Al fondo, la estructura abandona del policlínico destinado a llevar el nombre de la primera dama.

Hay un denominador común en los cuatro viajes, la agenda fue netamente sindical, política y popular. En la última oportunidad, tanto Perón como Eva arribaron a la ciudad a participar del Encuentro Eucarístico de la Iglesia Católica. Evidencia de buena relación con la Iglesia en ese momento.

1947 - Perón y Eva en balcón de jefatura - coleccion chiavazza -018344.jpg Perón y Eva en el balcón de lo que era la jefatura de policía (1947). Foto: Joaquín Chiavazza / Archivo Esc. Museología Rosario

Detalles y miradas

En todas las oportunidades se la ve a Evita con una belleza radiante, los detalles cuidados, y con la determinación de lucirse sin alejarse un instante del sentido social ni renegar su ascendencia, también por el contacto con la gente y sus discursos.

Otro detalle es el de los cambios en su rostro en el corto tiempo entre su primer y cuarto viaje. Interesante y destacable que en las crónicas y los discursos se percibe un alto conocimiento de la realidad social y política es lo que argumenta una profunda crítica en sus exposiciones. Se lee que apuntaba a los “politicastros” y los oligarcas “antipatria”. En los discursos, las denuncias de Eva Perón contra la oposición radicaban en una materia repetida. Sectores empresariales que no cumplían con los mínimos salariales y los mismos u otros que esquilan los bienes argentinos.

1950 - Eva Perón con paloma blanca en el palco en Barrio Acindar - Sindicato de la carne - 29-5-1950 colección Chiavazza - 018338 (1).jpg Evita con una paloma en sus manos, vecinos y trabajadores asisten al acto de barrio Acindar, (mayo 1950). Foto: Archivo La Capital

Viaja sola

El tercer viaje de Evita tiene esa especial particularidad. El título ocupó la página completa, las siete columnas de La Capital: Fue ayer huésped de nuestra ciudad la esposa del primer magistrado de la Nación. Era el 30 de mayo de 1950. El primer párrafo describe que: “Se congregó al paso de la citada dama una gran cantidad de hombres, mujeres y niños, que desde mucho antes de la hora anunciada aguardábanla para darle la bienvenida. De tal modo, las calles por donde se había trazado el itinerario de la comitiva se vieron flanqueadas por una multitud congregada allí en honor a la distinguida visitante, quien retribuyó en cordial ademán los saludos y vítores”.

Se releva en el artículo una intensa y nutrida agenda con el eje puesto en reuniones con los diferentes sindicatos. Los más activos y mencionados en el diario son: Choferes, metalúrgicos, ferroviarios y de la sanidad. Algunos de ellos como la UTA, la Carne o Ferroviarios eran sede de los actos presidenciales u organizadores de los banquetes de recepción y homenajes. En las columnas del diario se lee que los referentes de los sindicatos homenajeaban a Eva con regalos personales de altísimo valor del tipo bijouterie, joyas y placas de oro con onix.

En el cuarto viaje, Evita arriba a Rosario junto a Perón. La Capital tituló el 30 de octubre de 1950: Con hondo fervor cristiano culminaron los actos del congreso eucarístico nacional. Además de participar de las actividades organizadas por el Arzobispado para la actividad clerical, Eva mantuvo reuniones con dirigentes de varios sindicatos y del Partido Peronista Femenino.

evita 1950 78524178.jpg En la foto del centro, Evita con sus compañeras del Partido Femenino Peronista. Tercer viaje, mayo de 1950. Fuente: Archivo La Capital

En clave de atisbar su pensamiento, sus propias palabras se toman en la crónica publicada en La Capital de la edición del 30 de mayo de 1950. “No son horas de cobardes, no son horas de traidores; la patria está viviendo un momento histórico y los descamisados tenemos la suprema responsabilidad ante la historia de colaborar, y de apoyar y de luchar, si es necesario, por la salvación de nuestros hijos y la patria misma. Nosotros formamos un numeroso ejército civil, más poderoso que todo el oro que ellos tienen, porque nosotros tenemos un amor, una mística y una causa por defender: la causa del pueblo. Ha llegado la hora del pueblo y el pueblo no se ha de dejar arrebatar su causa…”.

Primer viaje, 1974

evita 1947 12-1 - una gran multitud se congregó en - 78519778.jpg Una gran multitud se congregó en el acto de la plaza San Martín. Edición 12 enero 1947. Fuente: Archivo La Capital

evita 1947 12-1 - Durante su breve estada en Ros - 78519782.jpg Página de la edición del 12 de enero de 1947, cobertura y crónica del primera viaje a Rosario de Evita y Perón. Edición del 11 de enero de 1947. Fuente: Archivo La Capital

Segundo viaje, 1948

evita 1948 1-10 - Entusiasta recepcion se tributó - 78519777.jpg Evita crece en volumen político. La Capital titula "Entusiasta recepción se tributó a la esposa del presidente de la República" (octubre de 1948). Fuente: Archivo La Capital

Mujeres con Historia - Eva Duarte (Unicanal)

Mujeres con Historia - Eva Duarte

Eva, el Camino del Pueblo

Eva, el Camino del Pueblo - Documental

Discurso de Eva Perón ante un fallido atentado

AU-226 [Discurso de Eva Perón ante un fallido atentado]

Agradecimientos a Marcela Yuvone (jefa del archivo del diario La Capital) y a Mercedes Murua y Lorena Ratner, de la Escuela de Museología de Rosario, por el aporte y recomendación, y en el mismo sentido a la familia de Joaquín Chiavazza por la colección fotográfica.

Informe de la serie #A70AñosDeLaMuerteDeEvaPerón