A 40 años del desastre de Heysel, una gran tragedia en la final de Europa

El contexto de la tragedia de Heysel

El fútbol inglés se encontraba en una mala situación a mediados de los 80, con el racismo y el vandalismo dañando la reputación de la afición en la cuna del deporte. Tan solo dos semanas antes de Heysel, un joven de 15 años murió durante una pelea en un partido entre el Birmingham y el Leeds, y un incendio que destruyó una grada de madera en Bradford mató a 56 personas. Dos meses antes, se produjeron algunos de los peores disturbios de la historia en un partido de la FA Cup entre el Luton y el Millwall.

“Un deporte de barrio jugado en estadios de barrios marginales y cada vez más visto por habitantes de barrios marginales”, así resumió un editorial del Sunday Times el estado del fútbol inglés antes de Heysel.

Por lo tanto, los aficionados del Liverpool podrían haber sido vistos con recelo cuando acudieron en masa a Bruselas para el partido contra la Juventus, pero ellos mismos desconfiaban. Un año antes, en la final de la Copa de Europa de 1984 en Roma, los aficionados del Liverpool fueron agredidos por sus homólogos de la Roma después del partido.

"No fue un caso de venganza", dijo a The Associated Press Tony Evans, un aficionado del Liverpool que estuvo en Heysel a los 24 años, "sino que ningún ultra volverá a hacerme esto".

A la posibilidad de catástrofe en la final de 1985 se sumó el estado de Heysel, una estructura con capacidad para 55.000 espectadores, con gradas anticuadas, vallas de alambre endebles y muros derruidos dentro y fuera del estadio. Había muy pocos agentes de policía, y los organizadores dispusieron una sección para aficionados neutrales junto a una de las dos gradas que albergaban a los aficionados del Liverpool en un extremo del estadio.

Muchos aficionados de la Juve acabaron consiguiendo entradas en la zona “neutral” y ahí fue donde ocurrió la tragedia.

"La gente estaba fuera de control"

Evans asistió al partido con familiares y amigos y recuerda que el nivel de embriaguez entre los fanáticos del Liverpool no se parecía a nada que hubiera visto antes.

“La gente estaba descontrolada por todas partes”, declaró a la AP. “Al llegar al estadio, la gente hacía agujeros en la pared para trepar. Para entonces, el ambiente se había deteriorado y corrían rumores de que habían apuñalado a aficionados del Liverpool y uno había sido ahorcado”.

Evans, que ha escrito sobre Heysel en dos libros, “Far Foreign Land” y “Two Tribes”, recuerda que la sección de Liverpool estaba tan abarrotada que los aficionados ya estaban desbordándose a través de una barrera derrumbada hacia la sección “neutral”.

Se vio a los aficionados arrojando latas de cerveza y trozos de hormigón arrancados de las gradas.

Lo que finalmente desencadenó una oleada fatal de hinchas del Liverpool, dijo Evans, fue el encendido de bengalas.

“Eso pareció provocar un pánico enorme y una arremetida frontal”, dijo.

Los que huían del pánico quedaron aplastados en un rincón de la zona neutral, junto a un viejo muro, que se derrumbó.

A pesar del caos, los organizadores decidieron que se disputara la final, creyendo que así evitaría más disturbios entre los aficionados fuera del estadio. La Juventus ganó 1-0.

Las secuelas

Unos 26 aficionados del Liverpool fueron arrestados y acusados de homicidio, 14 de los cuales fueron declarados culpables y condenados a tres años de prisión.

Un funcionario de la Asociación Belga de Fútbol y un jefe de policía fueron condenados a prisión en suspenso.

Heysel nunca volvió a albergar un partido importante. Fue demolido en 1994 y reemplazado por el Estadio Rey Balduino.

En cuanto a las sanciones deportivas, los clubes ingleses fueron suspendidos de participar en competiciones europeas durante cinco años. El Liverpool recibió una suspensión indefinida que finalmente se prolongó durante seis años.

Consecuencias a largo plazo

Heysel fue “el punto más bajo del fútbol inglés”, odiado por el gobierno británico “por sus acontecimientos que lo hicieron vergonzoso a nivel internacional”, según John Williams, experto en sociología del fútbol de la Universidad de Leicester.

Los fanáticos votaron con sus pies, y las multitudes en la liga inglesa en la temporada 1985-86 cayeron a alrededor de 16 millones, el mínimo de la posguerra, cuando alguna vez habían sido dos veces y media más, dijo Williams.

Sin embargo, Williams afirmó que Heysel inició un proceso de reflexión entre los aficionados ingleses del fútbol: algo debía cambiar. En una década, y con el impulso de otra tragedia en un estadio, cuando los aficionados del Liverpool fueron aplastados en un partido de la FA Cup en Hillsborough, lo que provocó la muerte de 97 personas, el fútbol inglés contaría con estadios con asientos para todos, circuito cerrado de televisión, mayor autoridad policial, prohibición del alcohol en los estadios, una organización nacional de aficionados, la Premier League y sería la envidia del resto de Europa.

“Irónicamente, en muchos sentidos fue Inglaterra la que más se benefició de Heysel a largo plazo, más que los italianos y otros en Europa”, dijo Williams.

Se refirió a lo que las autoridades en el extranjero llaman el “milagro inglés: la gestión competente de los aficionados con personal de seguridad en lugar de policías y los niveles generalmente muy bajos de desorden en los nuevos estadios modernos de élite”.

Para Evans, los fanáticos respiraron profundamente y se alejaron del “abismo”.

“Fue un desarrollo natural para quienes vieron el partido y se dieron cuenta de que si este tipo de comportamiento que había caracterizado la primera mitad de la década de 1980 continuaba, el fútbol americano estaría muerto en una década”, dijo Evans. “Todos dicen que Hillsborough fue el factor determinante, pero la realidad es que el rumbo de la historia había cambiado cuatro años antes”.

Un día de recuerdo

Liverpool y Juventus inauguraron el jueves monumentos en honor a las víctimas de Heysel para conmemorar el 40º aniversario.

Para el Liverpool, la ocasión sería aún más conmovedora si se produce apenas unos días después de que una minivan atropellara a docenas de aficionados durante el último desfile de la victoria del equipo en la Premier League.

El Liverpool anunció que su nuevo monumento conmemorativo en Anfield incluirá «dos bufandas anudadas con delicadeza, que simbolizan la unidad y la solidaridad entre ambos clubes y el vínculo forjado a través del dolor compartido y el respeto mutuo tras el desastre». Incluirá los nombres de las 39 personas fallecidas.

El monumento conmemorativo de la Juventus estará situado cerca de su estadio y complejo de entrenamiento.