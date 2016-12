"Yo quiero seguir, tenemos que sentarnos y arreglar, nada más", dijo Osella

El técnico de Newell's Old Boys, Diego Osella, sostuvo que la aplastante goleada ante San Martín de San Juan y la regularidad del torneo "es todo mérito de los jugadores", además de asegurar que su intención es continuar al frente del equipo. "Tenemos que sentarnos y arreglar, nada más", afirmó.

"Todo esto es mérito de los jugadores", dijo el entrenador apenas consumado el 6-1 ante los sanjuaninos. "Hicimos una muy buena pretemporada y estuvimos parejo todo el torneo, así que es mérito total de ellos", insistió.

Y añadió que "ellos entendieron lo que queríamos y se convencieron de que podíamos pelear arriba".

También remarcó que este fin de año lo encuentra "muy contento por lo que recibo a diario" de los jugadores pero también "con la tristeza de que se retira un grande como Diego Mateo".

Consultado sobre su futuro inmediato, acerca de su continuidad como técnico de Newell's, Osella aseguró que su deseo es seguir. "Sí, tenemos que sentarnos y arreglar, nada más".

"Yo quiero seguir, seguro", sostuvo, y se explayó en la conferencia de prensa: "Cuando la (comisión) directiva se quiera juntar, nos juntaremos. Y analizaremos el semestre e intentaremos cerrar un acuerdo que, si es por mí, no lo veo muy difícil".

También indicó que el hincha "tiene todo el derecho de ilusionarse porque ha pasado un momento malo, sinsabores, una racha sin ganar en clásicos y nos apoya. Nosotros tenemos que mantener la calma, ser objetivos y tratar de seguir trabajando para seguir creciendo".

En cuanto a las críticas que recibió desde que se calzó el buzo de técnico, resaltó: "Hablaban de los jugadores que traje, de mi falta de jerarquía para dirigir... pero siempre seguí trabajando, no reniego de eso. Me molestó por lo que escuchan mis hijos, pero yo soy un talibán: no me entran las balas".