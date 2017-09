Yanina Latorre bebió de más y terminó "amigándose" en cámara con Nancy Pazos

Yanina Latorre y Nancy Pazos no son exactamente el mejor ejemplo de amistad. Pero anoche, la mujer del comentarista se excedió en el Bailando con el consumo de tragos y, en ese estado, se ¿amigó? con hasta quien hace días era una de sus enemigas.

"Ella sigue bastante irascible, básicamente. Habíamos tenido una linda charla personal hace unos días, fuera de cámara. Charlamos un poco más y yo pensé que eso iba a mejorar la situación, pero parece que no la mejoró", dijo Nancy, cuando entraba Yanina al estudio.

Luego Marcelo Tinelli se enteró que Yanina había bebido y fue a buscarla: "Quiero que baile Nancy, que la rompe". A continuación, luego de finalizada su coreografía, la panelista se fundió en un abrazo con la periodista: "Me cuida, me dice 'no hables'. Como estoy en pedo te quiero Nancy", admitió Latorre.

