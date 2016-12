Ya tiene fecha el nuevo juicio a Hugo Tognoli

El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario confirmó que el 26 de junio de 2017, a partir de las 9.30, se iniciarán las audiencias orales y públicas de un nuevo juicio al ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, por presunto encubrimiento a narcotraficantes. Pero no sólo el ex titular de la fuerza estará en el banquillo de los acusados. De acuerdo al entrecruzamiento de investigaciones judiciales, a esa causa se le anexaron otros tres expedientes en los cuales hay otros 23 imputados, la mayoría por tenencia de estupefacientes para comercialización. Entre ellos se destacan Carlos Andrés Ascaíni, empresario ligado al narcotráfico afincado en Villa Cañás; y Aldo Orozco, ya condenado por tráfico de drogas, vinculado a Ascaíni y con supuesta protección policial.

Tognoli se encuentra preso en el cárcel federal de Marcos Paz (Buenos Aires) cumpliendo una pena a 6 años de prisión dictada por el Tribunal Oral de Santa Fe en octubre de 2015 por encubrir al narco Daniel "El tuerto" Mendoza; coaccionar a la titular de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaño; e incumplir los deberes de funcionario público. La defensa de Tognoli apeló el fallo ante la Cámara de Casación, la cual aún no se expidió a pesar de que ya cumplió las dos terceras partes de la pena sin sentencia firme.

De falta de mérito a juicio

El nuevo juicio a Tognoli se sustancia en el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque después de que en una primera instancia el juez federal Carlos Vera Barros le dictara la falta de mérito y la fiscal Liliana Bettiolo no apelara el dictamen.

Sin embargo, la llegada del fiscal federal Juan Patricio Murray a la ciudad por una decisión de la Procuradora General de la Nación le dio otro impulso a la causa y éste acusó al ex jefe de policía de integrar una "empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes siendo ese su aporte funcional, ocupándose de la protección del normal desarrollo de dicha actividad ilícita evitando que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que tenía a su cargo como por otras fuerzas que eran puestas en evidencia". De esa empresa participaban Carlos Ascaíni; el comisario y ex jefe de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII, Alberto Fernández; y el cabo de policía Carlos Quintana, de la seccional de Villa Cañás.

A ellos se los acusa de brindar protección a Ascaíni cuando era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y así desbaratar esa pesquisa.

Otros acusados

Las otras causas que se juzgarán en esas audiencias son la de "Mauro Miguenz y otros", que data del año 2009 y es por tenencia de estupefacientes para comercialización; la que acusa a Ascaíni por tenencia de drogas tras ser detenido en un oscuro operativo el 8 de mayo de 2012 en un cruce de rutas por personal de Drogas de Venado Tuerto y hallar en su auto 1,168 kilo de cocaína, un arma de fuego y 5 mil pesos, aunque las pericias químicas indicaron que sólo un 4 por ciento de lo secuestrado era droga y el resto azúcar; y otra causa que compromete a Aldo "Totola" Orozco (condenado a 6 años de cárcel en octubre por transporte de estupefacientes para comercio), como líder de una banda narco desbaratada en mayo y que él lideraba desde la cárcel de Villa Devoto.