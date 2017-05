Ya se puede escuchar el nuevo tema de Roger Waters que estrena después de 25 años

Los fanáticos de Roger Waters se preparan para escuchar un nuevo tema del ex de Pink Floyd después de 25 años.

Se trata de un nuevo disco solista, "Is this the life we really want?", el 2 de junio de este año. A modo de adelanto, el tema "Smell the roses" ya puede ser escuchado a través de YouTube.

El último disco lanzado por el ex Pink Floyd hasta la fecha, Amused To Death (1992), fue un estudio premonitorio de la cultura popular, en el que exploraba el poder de la televisión en la época de la Primera Guerra del Golfo.

Este nuevo trabajo ofrecerá una mirada inquebrantable al mundo moderno y estos tiempos de incertidumbre: "Espero que mi nuevo tour Us + Them sea un ejercicio de resistencia, no solamente hacia Donald Trump sino hacia todos los déspotas, dictadores, ladrones y los buenos para nada alrededor del mundo: desafortunadamente hay un montón", comentó, haciendo referencia a la gira que comenzará el viernes 26 de mayo en Kansas y lo llevará a recorrer Estados Unidos y Canadá hasta octubre.

El disco fue producido y mezclado por Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2) y contiene doce nuevas composiciones. Waters llegó por última vez a la Argentina en 2012, en el marco de su gira mundial The Wall para dar nueve shows en el Estadio River Plate. ¿Volverá?