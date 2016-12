¿Y las disculpas para cuándo?

Esperé hasta hoy para ver si los señores de la comisión directiva de Rosario Central, especialmente su presidente Broglia, su vice Cefaratti y el señor Carloni, pedían disculpas mediante un escrito por los groseros errores cometidos este año. Me parece que la gente que viajó con tanto sacrificio a Formosa y Córdoba se lo merecen. Errores, especialmente en las contrataciones de jugadores impresentables para integrar nuestro equipo, llamense Teo Gutiérrez, Menose, Burgos, Tosiglieri, Gissi. ¿Quiénes son los responsables de estas contrataciones? ¿Coudet o ustedes? El técnico se fue y dijo adiós, pero ustedes que se quedan. ¿Qué le van a decir a la gente? ¿Que vamos a empezar de nuevo, así porque sí? ¿Acaso ese joven e inexperto dirigente Cefaratti, que se la pasa llorando contra los árbitros, no sabía que cuando fue a tocar la bolilla a la AFA para ver si estaba fría, fue lo más ridículo que pudo haber hecho? Logró que desde ese instante a Central le comenzaran a pasar facturas y no se por cuánto tiempo. Ustedes son más culpables que ninguno por lo que se vivió este año, y si tuvieran un poco de decencia deberían renunciar. Los centralistas agradecemos el sacrificio dentro de la cancha de jugadores y mejores personas como Marco Ruben, Musto, Montoya y algunos otros que siempre fueron al frente, como lo requiere esta institución amada por todos nosotros.

Ruben Nebbia

