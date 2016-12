Y en la selección también

Alfio Basile se prometió no hablar de lo que sucedió cuando ocurrió su alejamiento como técnico del seleccionado nacional en vísperas del Mundial de Sudáfrica 2010. Mucho se especuló sobre la forma en la que se produjo la llegada de Diego Maradona al banco del seleccionado nacional, en la que se tejió una historia sobre un hipotético complot del que formaron parte algunos jugadores de aquel seleccionado para que el Diez reemplace al Coco. Y que debido a esa trama secreta se produjo la renuncia de Juan Román Riquelme al seleccionado, generando así enemistades duraderas. Si bien la supuesta conspiración no se comprobó, hoy ese caso no sería un escándalo como lo fue en su momento, ya que hoy en el fútbol de cada día es un episodio más de una larga saga de códigos tan enunciados como rotos. En un eventual encuentro con Basile en Punta del Este tras dejar de ser el técnico de Boca en 2010, el Coco ratificó lo que siempre había dicho al respecto. "No hace falta buscar demasiado para darse cuenta de lo que sucedió y siempre le estaré agradecido a Román por su demostración de lealtad a los comportamientos correctos", fue la frase del técnico. "Pero eso me lo llevaré a la tumba, como hacemos los de mi época", remató.