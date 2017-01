Y el estadio coreó su nombre

En el último partido de 2016 el estadio entero coreó su nombre. Los hinchas aplaudían y el plantel salía al campo de juego portando sus banderas. Una de ellas lo definía todo: "Sala: Te di mi vida. Fito".Tenía 86 años cuando dejó este mundo y hasta en la sala de terapia donde fue internado de urgencia —contó uno de sus hijos—, le habló de su querido Argentino al que estaba en la cama de al lado. "No sé si hubo alguien que haya querido tanto a un club como él", dijo un hincha que, como muchos, le debían al viejo soñador su amor por la casaca alba. Es que Fito Cavalli, conocido como el Caudillo Salaíto, había construido una leyenda rica en historias..

***

Famosa fue la "Campaña de Socios 3 x 1" que hizo en el 2000, cuando Argentino había logrado el ansiado ascenso al Nacional B. Fito, que entonces tenía 70 años, se caminó toda zona norte para asociar a las barriadas. Juntó más de mil socios, triplicando los que tenía la institución. En los 90 hizo algo parecido: hipotecó su casa y con la plata abrió una sede social en la avenida Alberdi, a fin de juntar gente y dinero para construir una tribuna de cemento atrás del arco de calle Sorrento. Durante años, anduvo con unos planos faraónicos que daban cuenta de lo que sería el nuevo estadio, algo que no pudo concretar porque, se sabe, los románticos rara vez ganan las batallas donde media el dinero. Su lema siempre fue el mismo: "Por un Argentino grande".

***

Capaz de sostener proyectos demenciales de largo plazo, Fito realizaba hazañas tan geniales como inesperadas. Una vez se metió solo en la tribuna de Central Córdoba a recuperar un bombo que la hinchada salaíta perdió en un clásico. Y sin necesidad de pelearse con nadie se salió con la suya. También convenció a todo un plantel que, por falta de pago, había decidido no viajar a Buenos Aires a jugar un partido de importancia. Fito salió del club el viernes a la medianoche diciéndole al presidente que convoque al colectivo para el sábado a las seis de la mañana. Recorrió la ciudad en un remís durante horas, visitando a los jugadores casa por casa. Cuando la comisión directiva recibió la noticia de que el objetivo estaba cumplido tardó en creerlo. Ese partido no solo se jugó sino que se ganó.

***

Hay momentos emblemáticos para la historia de un club. Para Fito la gran hazaña comenzó en 1983. Argentino salía campeón por primera vez en su historia y después de años volvía a la B. En paralelo, Raúl Alfonsín se convertía en el presidente de la República. "Yo era radical. Imaginate. Todo estaba bien. Hasta me compré un Ford Falcon rojo, el color del partido", solía contar. Aunque el momento de gloria mayor se alcanzó al año siguiente, 1984, cuando se disputó aquel inolvidable partido con Racing. La cancha de Central se llenó como nunca antes y Argentino dio vuelta un resultado adverso, finalizando 4 a 3 arriba en el marcador. "El árbitro marcó el final, los que éramos del riñón del club nos metimos al campo de juego y nos largamos a llorar. No podíamos creer lo que estaba pasando", relataba mientras su pecho se inflaba con el aire de la evocación.

***

No hace mucho, en una cena de camaradería, alguien le preguntó desde cuándo era socio vitalicio. "Nunca", respondió dejando atónitos a todos los presentes. "Sabés lo que pasa pibe —explicó—, cuando algo no me gustaba armaba unos líos tremendos, y como a mí no me pueden arreglar con nada me echan. Más de cinco veces me borraron del padrón". Por este motivo, hubo períodos prolongados en que Fito no iba ni a los partidos.

***

Por supuesto, Fito nunca estuvo muy conforme con ninguna comisión directiva. Una Navidad, y en la mesa familiar, estuvo largo rato despotricando contra la dirigencia. El hermano, otro histórico en el club, en un momento se cansó y le dijo: "Pero escuchame una cosa. ¿Vos no sabés que de presidente estoy yo?"..

***

Fue por su madre que Fito sintió desde niño amor por Argentino. Esta mujer era la legendaria Doña Julia. Los llevaba a Gorriti e Iguazú a colaborar con la construcción del que fue el primer estadio; la misma a quien los jugadores le obsequiaban un ramo de rosas antes de los clásicos que se jugaban en el estadio actual de Sorrento y Víctor Mercante. Será por esto que en 2005, cuando los dirigentes de aquel entonces tenían el siniestro plan de vender el club con la excusa de trasladarlo a un "lugar más apropiado", Fito puso un grito en el cielo y les dijo mediante las cámaras de un noticiero local: "Ustedes quieren vender a mi vieja".

***

Si bien los últimos años de su vida transcurrieron con Argentino jugando en la Primera D, para Fito no había añoranza de tiempos pasados. Su sueño miraba al futuro con ansias de devorarlo. Argentino alguna vez fue más grande que en la actualidad pero nunca lo fue tanto como él pretendía. No hace mucho, un presidente lo llamó para nombrarlo socio vitalicio de una buena vez. Su respuesta fue rotunda: "Hay muchas cosas más importantes que esas. Por ejemplo traer un crentrofóbal como la gente".

***

Ya estaba mal de salud cuando un par de hinchas lo visitaron en su casa por última vez. Llevaba un piluso del club que tenía puesto casi todo el día. Charlaron un rato y antes de irse advirtieron, no sin estremecerse, que Fito tenía consigo, a un costado de la cama, la eterna carpeta azul en que guardaba los planos de la tribuna que nunca se construyó. "Como el Caudillo nunca habrá igual". Probablemente era imposible decir otra cosa en tal situación.

***

"Su estampa es la postal ciudadana de un tiempo que ya pasó y que por eso hoy nunca se irá. Su eterna boina azul, su pelo largo y blanco, su bigote inclaudicable. Sus ojos como advirtiendo mundos imposibles y sus palabras, sus palabras sí que eran algo polenta", cantó un poeta de su barrio homenajeándolo en vida. Hoy la ilusión del viejo se convirtió, de una vez y para siempre, en legado y herencia del pueblo salaíto.

Santiago Beretta