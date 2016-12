Y ahora parece que no se van

Ahora parece que ni Milton Valenzuela y Maximiliano Pollacchi no se van de Newell's. Al menos hasta anoche esa era la determinación de la dirigencia de Newell's con respecto a un tema que generó muchas rispideces y reacciones encontradas, incluso con pedido de informe de las distintas agrupaciones opositoras. Uno de los motivos para sostener lo expuesto es que como primera medida no llegó ningún pedido oficial de Atlanta United y, además, hasta el momento "no hubo una aprobación de la comisión directiva para cederlos a préstamo", según le confió una fuente rojinegra a Ovación.

La posibilidad de ceder a algunos juveniles, en cuya lista había casi una docena de nombres y sólo habían quedado dos, no fue bienvenido por algunos socios y agrupaciones opositoras. Sobre todo en el caso de Valenzuela (le habrían ofrecido un sueldo mensual de seis mil dólares), un juvenil con proyección y futuro. Encima, si hay un puesto en que no abundan futbolistas es el de lateral izquierdo y por eso la dirigencia tiempo atrás debió incorporar a Voboril. Actualmente el técnico Diego Osella improvisa con Nehuén Paz, que es marcador central. Y Gabriel Báez, que no es tenido en cuenta.

Otro punto cuestionado es que el lateral que milita en reserva iba a ser cedido a préstamo "sin cargo y con una opción de compra de tres millones de dólares (deducidos los impuestos le quedarían dos millones)". Precisamente el detalle de sin cargo es el punto que generó ciertos cuestionamientos de la oposición, que ayer elevaron un comunicado y, además, se presentaron ante el juez Fabián Bellizia con el fin de pedir ciertas explicaciones sobre el andar económico de la entidad. No fueron recibidos por el magistrado.

Si es una de las promesas del club la gran pregunta que se hicieron desde el sector opositor es por qué Newell's no recibe algo de dinero y le permitiría a la entidad cuyo entrenador es Gerardo Daniel Martino utilizarlo un año sin ningún costo. "Lo usa durante una temporada y después si no convence lo devuelve. No es algo lógico. Es la promesa de inferiores, un lateral que no hay en el país", sostuvo Ariel Moresco, ex candidato a presidente del Movimiento 1974. Y agregó: "¿Si se lesiona? ¿Qué pasaría? Es una locura".

En cuanto a Pollacchi la situación también no asomaba convincente porque "se iba libre y con un 30 por ciento a favor de Newell's en una futura venta", pero el contrato del defensor vence en diciembre de 2018.

Hoy en Newell's están revisando esta situación que generó diversos reclamos y no son pocos los directivos que sostienen que "se está tratando de que los futbolistas se queden". Un tanto por la reacción externa y otro porque "aún no hubo ningún pedido oficial de Atlanta", dijeron desde el Parque.

Isnaldo: intento por renovar

Los directivos de Newell's intentarán llegar a un acuerdo para renovarle el contrato a Eugenio Isnaldo, cuyo vínculo concluye en junio del año próximo. Si bien el volante no tuvo demasiada participación, la intención de los directivos es que sellar un nuevo vínculo y transferirlo en un futuro si aparece alguna oferta. Además, está en la consideración del cuerpo técnico leproso.

Audiencia

Hoy las agrupaciones Mov. 1974, ADN, MPL y Faustino presentarán un escrito en Tribunales para solicitar una audiencia con el juez Bellizia, a cargo del paraguas judicial.