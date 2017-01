Facundo Ardusso, piloto de Las Parejas, no solo debutará en un Dakar sino en un rally. Siempre corrió en pista pero asume un desafío que pensaba para más adelante. "Debo ser el más inexperto de todos", dijo. Corre con Renault, su marca en 2017

A esta altura del año, hubiera pasado las fiestas con su familia en Las Parejas, hubiera elevado un brindis y deseado superar todo lo bueno hecho en 2016 y seguramente luego se hubiera tomado unas merecidas vacaciones para cargar pilas, "o estar en la pileta", y enfrentar de nuevo la exigencia del Turismo Carretera y el Súper TC 2000. Pero Facundo Ardusso corrió los límites, buscó nuevos desafíos y acaso el mejor representante del automovilismo de la región a nivel nacional también será la bandera local nada menos que en la competencia más dura del mundo: el Rally Dakar, que ayer largó por primera vez en Asunción del Paraguay su 39ª edición, la 9ª con principio o fin en Argentina. "Voy a hacer camino al andar", resumió el Flaco, que admite que "no debe haber otro piloto tan inexperto como yo en carreras de off road".

Claro, si Ardusso apenas anduvo 3 horas sobre la unidad número 334 de la Duster Dakar Team en una isla de Asunción antes de fin de año. Un shakedown sobre la arena junto a su más experimentado copiloto Gerardo Scicolone (que participó en 5 ediciones), que le dejó apenas algunas sensaciones. Lo bueno para él es que el equipo ya tiene una muy buena trayectoria y lo mismo otro piloto de pista como Emiliano Spataro, que llegó 18º en la última edición, 21º en 2015 y 14º en 2014, en su mejor actuación.

¿Qué te llevó a meterte en esta experiencia inédita?

Es mi primera vez fuera de las pistas, la primera off road. Siempre quise hacer el Dakar. Lo pensaba para dentro de cuatro o cinco años, pero gracias a Renault, a Emiliano, a Mauricio Tucci (director comercial del equipo Renault) se presentó la oportunidad mucho antes y la aproveché.

¿Pudiste prepararte especialmente o creés que la que ya tenías para la pista te va a alcanzar?

No me preparé especialmente. La verdad es que se decidió hace un mes e hice lo que pude. Traté de profundizar lo que venía haciendo, que sé que es distinto, pero espero sea suficiente. Gracias a Facundo Garayalde y Laura Tallano, que son de Rosario, me ayudaron para encarar esta carrera de la mejor manera, tanto física como mentalmente. Soy consciente de que el Dakar exige una preparación especial pero por falta de tiempo mucho no lo pude hacer, esa fue la realidad.

El tema de la navegación imagino será también una dificultad, aunque tu acompañante sí tiene experiencia Dakar.

La verdad es que no tengo idea de lo que me va a tocar atravesar. Sé que va a ser duro y que debo ser el piloto más inexperto en largar una Dakar. Voy a quedar en la historia (risas). Voy a dar la vuelta con muy poca experiencia. Así que voy a ir haciendo camino al andar. Habrá arena, piedra, ríos, altura, muchas dificultades y trataré de sortearlas.

El objetivo es obvio dar la vuelta sin buscar posiciones.

Claro que el objetivo es dar la vuelta sin importar la posición. Tengo tres horas apenas de correr en la Duster y será la primera vez que correré fuera de la pista.

Qué balance de 2016 hacés. Volviste a pelear los campeonatos de TC y de Súper TC 2000, pero imagino que te quedó un saborcito amargo por no llegar a la última fecha con chances y, en el caso del TC, por cómo se cayó el auto en la Copa de Oro.

El balance del año que hago es de 7 puntos. Tuve la oportunidad de ganar carreras, clasificaciones, de pelear el título pero sin llegar con chances a la última fecha. Por eso es el puntaje, que espero mejorar este año.

Estás revolucionando de alguna manera el TC, pasándote a Torino junto a Spataro en el equipo Renault Sport Torino Team. Será la primera vez que el Rombo ponga apoyo oficial en el Turismo Carretera.

Voy a estar ligado a Renault en todas las categorías: TC, Súper TC 2000 y Dakar. Estoy muy contento de que una marca tan prestigiosa me tenga en cuenta para ser su piloto e iré en busca de lo que no puede lograr en el 2016.