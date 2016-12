Volver a vía primera

Los que hace sesenta y pico de años empezamos a tener uso de razón, hemos escuchado más se 60 veces de patos, gallaretas, gansos, cisnes, las mismas promesas durante las campañas políticas; promesas que duran hasta el momento de asumir. Eso sí, hacen buen uso de la sinonimia y el intercambio de párrafos que no altera el texto, siempre vacío de contenido. Por eso con el tiempo se tornan aburridos y ya nadie les lee o escucha, ya que cíclicamente se repiten errores, los más en economía. ¿Será posible que en nuestro país en el que el número de especialistas en economía supera al nivel de producción y a todo lo que a ella atañe, se caiga siempre en los mismos errores? Cuando se los escucha, todos tienen la solución a nuestros problemas, algunos hasta escriben libros sustentados en esta o aquella tendencia; discuten defendiendo lo indefendible, pero nada cambia, apenas mejora por un rato. En lo único que acuerdan gobernantes y funcionarios es en aumentarse todos los eneros los sueldos, además de los impuestos y servicios, estos últimos para dar lugar a la entrada de más dinero en las arcas del Estado. Da la impresión de que quienes formaron parte de la familia Pueblo y se dicen aptos para ser nuestros representantes y velar por nuestros intereses, son hijos de nuevos ricos, ya que necesitan de mucho para administrarse y gastan, y gastan. Total la billetera la llena Papá Pueblo. De tanto en tanto, como gran dádiva cambian la manzana para que Pueblo siga haciendo girar la noria. Pero el momento de felicidad dura poco: lo que una salpicadura de agua fresca, porque el agua es en realidad para los que hacen "como qué" para que parezca "como sí". El tren de la oportunidad se detuvo en nuestro país en vía primera –la que está junto al andén principal– hace décadas. Pero no hemos sabido subirnos a él. Sigue pasando, pero cada vez por vías más lejanas, tanto que apenas se escucha su silbido con viento a favor. ¿De qué adolecemos los argentinos? Tenemos la gran suerte de que no pasamos por una guerra en la que se bombardearon fábricas, ciudades, puertos; tampoco fuimos burlados porque la perdimos. Todos, quien más quien menos, tenemos parte de culpa. ¿Y si nosotros los del llano, los que siempre tenemos obligaciones y deberes que cumplir, comenzamos a ser cuidadosos con los actos simples y los no tan sencillos –los cotidianos– y empezamos a marcar nuestros derechos y los deberes de nuestros gobernantes? ¿Qué pasaría si los empresarios en lugar de achicar los envases, "aligerar" los contenidos para hacer como que mantienen los precios, empezaran como hicieron los alemanes cuando los ingleses tradujeron de los antiguos romanos la expresión a "Made in Germany" para marcar los productos de origen alemán para que no sean comprados en el resto del mundo? Los alemanes no se amilanaron, comenzaron a fabricar productos de primera calidad y con precios contra los que no se podía competir. De esa manera se impusieron en el mercado. Pero una vez logrado el prestigio continuaron, no se durmieron sobre los laureles. Es cuestión de empezar. Las fábricas están y la mano de obra también. Es cuestión de poner manos a la obra y volver el tren a vía primera.

Helga Ehret

Los "felices" aumentos de fin de año

Impávidos nos desayunamos el sábado de Nochebuena con dos aumentos, EPE y el combustible, que ruines se aprovechan de un día festivo para asestar un nuevo golpe al bolsillo. Yendo al tema EPE nos cuentan que cada aumento es para "plan de inversiones". En estos últimos días de calor se cortó varias veces la luz. Sin palabras. Administran en forma ineficiente y nosotros, los ciudadanos, le cerramos el bache financiero. Qué bueno sería hacer los mismo en nuestra economía familiar, gastar mucho y que "Papá Noel pueblo" nos cierre el número. El tema combustible es otro caso paradójico. Por ejemplo, en países de Europa, no en los productores de petróleo, sino en Francia, España, el litro de combustible cuesta aproximadamente 1 euro, o sea plata nuestra 18 pesos. Con este primer aumento del año va costar 21 pesos, o sea más cara que el primer mundo y con precios libres a partir de julio.Mejor el año no podía terminar. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Buen año para todos los trabajadores, jubilados y todos aquellos que le ponemos el hombro todos los días. Gracias al diario La Capital.

Hugo García

Quién era el verdadero Santa Claus

Este Santa Claus que conocemos no es el verdadero, no viene de Laponia (Finlandia). el original es de Demre, turquía. Ese sí es el verdadero Papá Noel, era un obispo que murió en el años 343 (el famoso San Nicolás), luego de Bari, por descansar sus restos en en el templo de San Esteban. Hijo de un padre rico, era un hombre santo, no era gordo, ni vestía de rojo y tampoco tenía barba, y por obvias razones geográficas no había nieve ni renos, y lo de los regalos es por que repartió su dinero a los pobres. En el año 1931 le dio la forma y apariencia que tiene hoy, el dibujante Sundblom, basándose en un jubilado de Chicago (Lou Prentice), también era el dibujante de Coca Cola, por lo tanto una maniobra más del imaginario popular que explotó la famosa marca de esa bebida en botellas para promocionarse. Les diré que concuerdo con el filósofo David Johnson, en un artículo escrito en la prestigiosa revista médica "The lancet psychiatry", preguntándose si los padres deben mentirles a los hijos, su respuesta fue que es una mentira injustificada, que degrada la confianza en los padres, estimula la credulidad y no espolea la imaginación. Hay que dejarles en claro a los chicos que es sólo una tradición. A Coca Cola no deberían permitirle el uso de esa imagen para promocionar su bebida chatarra, ni a nadie que promueva el consumo. Las cosas desde niños hay que aprenderlas a llamar por su nombre y no utilizar el marketing en detrimento de la salud de los niños. Detrás de la figura de tan emblemático personaje bonachón se esconde una maniobra subliminal que pocos quieren ver.

Roberto Rubén Sánchez

Carteles indicadores en la estación de ómnibus

Toda estación con un tráfico fluido de pasajeros cuenta con carteles indicadores que se actualizan permanentemente de los arribos y partidas de los aviones, buques, trenes, ómnibus, según corresponda. La estación Mariano Moreno de esta ciudad de Rosario carece de tal elemento. Le sugiero al gobierno municipal que implemente tal servicio, lo que le permitirá, una vez más, su inauguración. Si no tienen una idea propia, al menos copien.

Roberto Meneghini

DNI 6.069.678

Si actúa la Justicia no habrá más matanzas

Ultimamente, se puso de moda que los delincuentes asesinen a miembros de una determinada familia, por razones que no se justifican en absoluto. Dentro de los elegidos están incluidos seres inocentes de muy corta edad y que nada tienen que ver con la bestialidad de estos mal nacidos. El enojo ciudadano se está convirtiendo en rencor con la Justicia, máxima responsable de estos asesinatos. No me voy a extender en mi opinión. Sí, quiero decirle a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas correspondientes para que se terminen estas escenas maléficas que no admiten otra matanza como la que ha sucedido recientemente en la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo. Debemos parar de una buena vez estas terribles matanzas, con el tiempo las víctimas se convertirán en "nuestros fantasmas" que piden justicia. Hay una sola forma de hacerlo y no sentirnos cómplices por el resto de nuestra existencia: endurecer las penas y que los asesinos no salgan nunca más de la cárcel.

N. de la R. La reflexión de la autora de la carta fue inspirada en el caso que conmocionó al país el fin de semana pasado. Horas antes de la Nochebuena, un joven de 25 años asesinó a cuchilladas al padre y a una hermana de su ex pareja, con quien tenía tres pequeños hijos en Santa Fe. Horas más tarde, hallaron a la madre de la mujer y a su concubino, también muertos en Sauce Viejo.

Nuestro hasta siempre a Andrés Rivera

Se apagó la vida del escritor Andrés Rivera, nacido como Marcos Ribak, fue trabajador textil y militante revolucionario de ideas socialistas marxistas. Cultor de un estilo único e inconfundible desde sus relatos iniciales publicados por el Centro Editor de América Latina, titulado "Ajuste de cuentas", Rivera evidenció un talento singular para poner al desnudo las imposturas e injusticias sociales. "La revolución es un sueño eterno" quizá su novela más conocida junto a "El Farmer" y "Ese manco Paz" son mucho más que piezas literarias insoslayables. Estos libros son una indagación de la historia social argentina hecha a contrapelo de las miradas complacientes. Son profundas reflexiones que invocan el pasado para interpelar de modo implacable el presente. Se pueden mencionar además otras obras como "El precio", "El lejano Sur", "Hay que matar" y un extraordinario volumen que recopila sus "Cuentos Completos", editado por Alfaguara. Con la partida de Andrés Rivera desaparece del panorama cultural contemporáneo una de las voces más inquisitivas de la literatura argentina de las últimas décadas. A sus agradecidos lectores sólo nos resta decir que su presencia persistirá en su obra imborrable y en su obstinada y tenaz lucha por recordarnos cada vez que la revolución social es un sueño eterno a forjar con los ojos bien abiertos.

Carlos A. Solero