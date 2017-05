Virginia Gallardo cuenta cómo será el reestreno de "Polémica en el Bar"

A días del reestreno de "Polémica en el bar" en AméricaTV, Virginia Gallardo habló en exclusiva con PrimiciasYa.com.

"Estoy muy contenta y agradecida. Para mí es un nuevo formato porque cumplo otro rol. Voy a estar de moza en el bar. El programa en sí cambia de hora y de canal. Esperemos que la gente nos reciba con mucho amor", expresó Gallardo.

"Polémica es una propuesta a la que aposté porque lo disfruto. Soy la única mujer estable en todo el plantel y a mí por mi forma de ser me encanta. El humor masculino me gusta. Aprendo y me familiarizo. Me encanta este formato. La sensualidad va conmigo, es lo que hay. Muestro, tampoco lo puedo ocultar".

Y sobre la posibilidad de ingresar al "Bailando 2017" comentó: "Ojalá que esté en el Bailando, faltan algunas cosas, ojalá se concrete. Es manejable los horarios de ensayos. Estamos en eso. Me seduce, es algo distinto. Hoy encararía el certamen de otra manera, más relajada".