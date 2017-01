Violento asalto a una fiscal penal en su casa

María Scarpino, fiscal penal de La Plata y ex esposa del ex ministro de Justicia de la Nación Julio Alak, fue asaltada por dos delincuentes que la sorprendieron en la puerta de su casa de la capital bonaerense y que, tras arrastrarla de los cabellos al interior de la vivienda, escaparon con dinero y joyas.

La mujer, de 54 años, dijo que "por suerte" no la mataron. "Soy partidaria de la mano dura, que no es mano en exceso ni militares, pero este es un país que así no va a salir adelante nunca", agregó.

El hecho ocurrió el mediodía del miércoles cuando la mujer despedía a un técnico en refrigeración de autos que había ido a buscarle el vehículo para arreglarlo. "Estaba del lado de adentro, detrás de la reja, despidiendo a un hombre cuando veo a dos personas que entran corriendo al lado mío una con un arma. Uno me agarra de los pelos y ahí mismo me pide dinero, dólares y joyas".

"Como yo me tropecé, me arrastraron de los pelos por la escalera. Les dije dónde tenía el dinero y me encerraron en el vestidor, revolvieron todo y se fueron", recordó la fiscal.

Fuentes de la investigación señalaron que los delincuentes se apoderaron de unos 30 mil pesos que la fiscal tenía guardados para irse de vacaciones, joyas y el celular de la víctima. Finalmente, Scarpino dijo que su casa "fue marcada. Sabían que yo estaba sola, cosa que no ocurre normalmente".