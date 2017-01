"Vine porque prioricé lo futbolístico"

"Elegí a Newell's porque en lo deportivo está muy bien. Es un club importante y todos sabemos la historia de los jugadores que pasaron por esta institución. No dudé en aceptar la propuesta porque es un gran paso profesional en mi carrera. Creo que tomé una decisión acertada más allá de que estaba cómodo en Europa. Lo futbolístico pesó mucho en la determinación", confió ayer el flamante refuerzo leproso José San Román, en la rueda de prensa que ofreció en Mar del Plata. Llegó procedente del ADO Den Haag de Holanda.

Se dio todo rápido, llegaste de Europa y ya estás entrenando con tus nuevos compañeros en Newell's. ¿Cómo viviste la previa de tu arribo al club del Parque?

La verdad es que los plazos se apresuraron. Hablamos a fin de año sobre esta chance. Decidí junto a mi familia venir a Newell's. Mi mujer está embarazada y por suerte se dio todo rápido. El lunes llegué, firmé y ya estoy trabajando con el plantel, que era lo que quería.

¿Cómo estás desde lo físico?

Estaba haciendo la pretemporada con el club holandés. Y acá ya estoy trabajando casi a la par del grupo en lo físico y pronto en los ejercicios con pelota.

¿Qué te dejó tu paso por el fútbol holandés?

Muy poco. Estuve sólo seis meses en el ADO Den Haag. Es una liga buena, pero hay mucha diferencia entre los equipos grandes y los demás clubes. Por eso allá lo deportivo no fue lo que me esperaba. Acá en Newell's los jugadores me recibieron muy bien. Hay futbolistas muy importantes y quiero acoplarme rápido al grupo para estar en sintonía.

La semana pasada hubo un atraso salarial con el plantel, pero igual decidiste venir a Newell's.

Es difícil hablar de esto porque llegué esta semana. Pero en lo primero que pensé es en lo deportivo. Creo que en cuanto a lo colectivo si hay buena predisposición de ambas partes se puede solucionar todo lo demás. Mi idea de venir a Newell's pasa por lo futbolístico y por cómo está en el campeonato. Lo demás todo se arregla. Igual es lógico que si digo que cualquier persona no piensa en lo económico es mentira.

Al trote. San Román se pone a tono.

Pocrnjic no le escatima al esfuerzo

Luciano Pocrnjic hoy es el dueño indiscutido del arco rojinegro. Tuvo un torneo magnífico, siendo uno de los mejores jugadores leprosos en 2016. Además acaba de renovar el contrato hasta junio de 2019. Siempre se exige al máximo en los entrenamientos, tanto bajo los tres palos como a la hora de las rutinas físicas. Ezequiel Unsain lo observa con atención.