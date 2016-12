Video polémica

Utilizaron el video ref por primera vez en el fútbol y se armó un escándalo en el Mundial de Clubes

Viktor Kassai es húngaro, tiene 41 años y es árbitro internacional desde 2003. Ayer su popularidad se multiplicó por millones: apeló al uso de la tecnología para sancionar un penal, que no había sido observado por él ni por sus asistentes, para Kashima Antlers de Japón en la semifinal del Mundial de Clubes en el que inesperadamente los nipones golearon a Atlético Nacional de Medellín por 3 a 0. El video ref fue implementado en la máxima competencia de clubes de manera experimental y tuvo su debut en un marco de polémica que se extenderá en los próximos días.

Pregunta obligatoria: ¿es el Mundial de Clubes la competencia adecuada para probar semejante innovación? La respuesta es rotundamente no. La prueba es adecuada para un torneo juvenil y una vez hechos los retoques, como generalmente sucede, implementada en el profesionalismo.

Ayer hubo demoras para la aplicación del video porque el árbitro tiene que esperar a que la pelota salga del campo o se pare el juego para acudir al borde de la cancha y chequear la pantalla. Primer error que deberá ser subsanado. El chequeo de la infracción debe ser inmediato. Bien pudo producirse una expulsión o hasta un gol en el tiempo que transcurrió desde la infracción hasta su comprobación. Eso hubiera hecho imposible retrotraer el juego a la jugada observada. Transcurrieron 2 minutos y 17 segundos desde que se produjo la infracción hasta que se paró el partido.

En una cabina en los altos del estadio un trío de jueces (en este caso el holandés Danny Makkelie, el esloveno Damir Skomina y el gambiano Bakary Gassama) sólo mira el partido en múltiples pantallas, pero cada uno tiene una función diferente. Uno observa el encuentro al detalle y si advierte alguna situación del juego no sancionada le pide al segundo asistente que la chequee en una repetición. Si este concuerda con el anterior, le avisa al tercero para que le informe al árbitro que debe revisar puntualmente una jugada. Ellos no deciden, sólo sugieren. Y entre sus potestades, el árbitro principal puede hasta ignorar la solicitud de sus asistentes tecnológicos. A diferencia del rugby, el juez concurre al borde de la cancha y mira la jugada en una pantalla por sus propios medios. Eso hizo Kassai, que terminó sancionando penal para los japoneses por infracción de Orlando Berrío a Daigo Nishi. Ningún jugador puede pedir que el árbitro acuda al video para rever una sanción.

La cuestión es que la discusión se hizo escándalo cuando se comprobó que Nishi estaba en posición adelantada cuando fue derribado por Berrío. Kassai vio la infracción del colombiano pero no advirtió la posición de adelanto. La nueva regla del off side dice que sólo es sancionable cuando el futbolista toma contacto con el balón (no es este el caso) o interviene en la jugada. En su página la Fifa argumentó ayer que Nishi no participa del juego, una apreciación polémica que hasta puso en duda Horacio Elizondo, elegido hace poco más de una semana como responsable de la flamante Dirección de Arbitraje Nacional.

Es muy difícil de sostener que el japonés no participa de la jugada cuando fue tackleado porque la pelota iba hacia ese sector. Sería redundante recordar que las normas de la Federación Internacional se alejan cada vez más del fútbol lógico y hace falta un manual para comprender algunas sanciones y no siempre se logra.

La reglamentación dice que el video ref sólo puede ser utilizado en cuatro jugadas puntuales: goles (si la pelota ingresó al arco o no), expulsiones, identidad de los infractores y penales.

La posición adelantada no figura porque es potestad de los jueces de línea, hoy llamados asistentes, y el video ref sólo puede ser utilizado por el árbitro principal. Otro elemento polémico y hasta ridículo si se quiere. Así como el árbitro principal se acerca a una pantalla al costado de la cancha, podría hacerlo el asistente.

Para terminar la sinrazón, si bien la posición de adelanto no está en el menú de opciones del video ref, el árbitro principal puede cobrarlo si lo advierte en la pantalla cuando concurre a observar cualquier jugada. No es fácil con el fútbol. En el rugby y el hockey funcionó y funciona y en el tenis el ojo de halcón fue un invento maravilloso, pero como dijo el filósofo de Valentín Alsina: "Esto es fútbol".