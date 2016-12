Vidal se mostró en un acto con Duhalde y los "barones" del conurbano

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezó ayer en José C. Paz un acto junto al intendente Mario Ishii y el ex presidente Eduardo Duhalde.

El motivo fue la inauguración de dos hospitales en la localidad bonaerense, donde también asistieron Hilda González de Duhalde, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, y el de Pilar Nicolás Ducote, además de ex barones del conurbano como Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Humberto Zúccaro (Pilar) y Aldo Rico (San Miguel).

"Yo naceré y moriré peronista, pero apoyaré a la gobernadora que pelea por su provincia, que reclama con fuerza los fondos del conurbano que posibilitaron esta autonomía. Hay una sola forma de resolver problemas: trabajando juntos, los argentinos y los bonaerenses, con el gobierno que han elegido", enfatizó Duhalde en su discurso.

"Como bien dijeron Mario (Ishii) y Eduardo (Duhalde), lo que importa es que la elección terminó en 2015 y ahora la gente quiere que trabajemos juntos y que les demos respuesta. No importa de qué partido político seamos, porque la necesidad, la enfermedad, el asfalto que falta, la ruta que no se hizo no tiene signo político, detrás de eso está la gente que necesita nuestra respuesta", señaló Vidal en su mensaje.