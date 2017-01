Vicki Xipolitakis desmintió un supuesto romance: "No estoy de novia, es mi mejor amigo"

Una serie de fotos de Victoria Xipolitakis junto a un hombre disfrutando del mar en Punta del Este y publicadas por PrimicasYa alimentaron el rumor de romance para la rubia.

Hasta trascendió una imagen de Vicky haciendo topless en el agua a pocos metros del muchacho.

Lo cierto es que en diálogo exclusivo con este medio, Victoria aclaró que ese muchacho se trata de uno de sus mejores amigos de la vida al que conoce hace diez años.

"Estaba con mi amigo, metidos en el mar, las olas eran tremendas. Me tiraban y me ahogaron, lo que nos divertimos fue tremendo. Me agarró un fotógrafo cuando las olas me tiraron pero no hice topless", expresó la mediática.

"Nada que ver. Es mi mejor amigo, mi hermano. No estoy de novia. Mi amigo está casado, es mi otra mitad, no está bueno que jueguen con estas cosas. No estoy ni de novia ni nada, es mi hermano. Es como una falta de respeto. No tengo nada que aclarar, estoy soltera y es mi amigo".

"Mi amigo Yamil está casado, lo conozco hace diez años. Él tiene familia y no tiene nada que ver en esto. Me estoy cuidando y trabajando mucho a morir", aclaró nuevamente.