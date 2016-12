Vestir santos y desvestir otros

"Desvistiendo algunos santos para vestir otros santos". Con ese gerundio termina el gobierno nacional para mantener la gobernabilidad bajo control. Y no sólo en el endiablado tema de Ganancias

Contra todas las previsiones que el Ejecutivo trazó al momento de asumir, respecto de la previsibilidad de las acciones en materia económica y el alejamiento de los viejos factores de poder anclados en la "vieja política", el gobierno de Cambiemos tuvo que aferrarse a la CGT como respaldo principal para cruzar la frontera del 2016.

Toda la saga con respecto a la modificación del impuesto al salario de los trabajadores fue propia de un país que sigue siendo imprevisible, acosado por los mismos fantasmas de siempre: la impericia a la hora de utilizar el sentido común.

El proyecto opositor que llegó de la mano de kirchneristas, massistas peronistas no alineados y socialistas (y siguen las "istas"), y que fue votado en la Cámara de Diputados, intentó demostrar, como única bandera, que el rey estaba desnudo.

Hasta que los diputados opositores derrotaron al oficialismo con su proyecto inaplicable, se reconocía al gobierno de Cambiemos como un campeón en el anuario político y como un peleador amateur en el terreno de la economía. Massa, Kicillof y otros protagonistas pusieron sobre la mesa con la votación en la Cámara baja que Macri no tenía chances de sobrevivencia si el peronismo se atalonaba.

La dualidad —y por qué no la contradicción— quedó dibujada como una gran nube sobre la cabeza del gobierno. En un recurso desesperado de última hora tuvo que llamar a la cúpula de la CGT para acercar al peronismo, a los senadores y a los gobernadores.

"Algo que abarca a solamente el 3% de la población no lo vivo como un éxito para el gobierno. Yo gobierno especialmente para los que menos tienen, para el 32% que está en la pobreza. La discusión sobre Ganancias es para el 3% de la población que más gana en la Argentina", dijo el jefe del Estado en Casa Rosada, durante una entrevista con La Capital .

El gobierno tuvo todo un año para llevar a la práctica un proyecto propio, consensuado con extraños, pero terminó en un pastiche que vaya uno a saber qué derivaciones tendrá en el mediano plazo.

Unos y otros vistieron el santo de Ganancias con los trabajadores en relación de dependencia pero desvistieron el santo de los monotributistas que, ayer, se agarraban la cabeza al enterarse de que se les subirán los topes hasta 75%. Y ni hablar de los que fueron corridos desde el monotributo a responsable inscripto en los últimos días.

El tema Ganancias se convirtió en un efecto boomerang para Macri: gran cantidad de argentinos rompieron ciertas dudas con él en el momento en que prometió en la campaña que durante su gobierno ningún trabajador pagaría el impuesto al salario. Y lo votaron. Ahora debe pagar los costos de esa promesa incumplida. Con la ayudita de los amigos de la CGT, Macri tendrá ley de Ganancias a fin de año y no habrá sufrido ningún paro general desde que asumió, algo que no le había sucedido a ningún presidente no peronista.