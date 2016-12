Versión turca no confirmada de una tregua en toda Sira

Turquía y Rusia acordaron un plan de alto el fuego para todo el territorio de Siria que debía entrar en vigor a medianoche, anunció la agencia de noticias turca Anadolu. Pero el anuncio no ha sido confirmado ni por Rusia ni los rebeldes sirios.

El plan apunta a extender al conjunto del territorio sirio el alto el fuego instaurado hace dos semanas en Alepo, tras negociaciones apadrinadas por Moscú y Ankara, que permitió la evacuación de miles de combatientes y civiles de los barrios rebeldes de la ciudad. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no tiene "suficientes informaciones" para confirmar este acuerdo. El presidente turco Erdogan, que pronunció un discurso en la mañana, no mencionó tampoco el cese del fuego. Un responsable rebelde sirio afirmó por su parte en Beirut, bajo condición de anonimato, que los detalles no fueron sometidos a los bandos rebeldes y por lo tanto no hay acuerdo. Labib Al Nahhas, que administra las relaciones exteriores del poderoso grupo islamista rebelde Ahrar al-Cham, también afirmó en Twitter en la tarde que los grupos revolucionarios armados no recibieron "proposición oficial a propósito de un cese el fuego". "Decir que aprobaron el cese del fuego es incorrecto", afirmó. Turquía y Rusia están trabajando para que el plan entre en vigor este mismo miércoles a medianoche, precisó Anadolu sin dar más detalles. El presunto acuerdo excluye del alto el fuego a los "grupos terroristas". El plan ruso-turco todavía no fue sometido a los grupos armados de la oposición y por lo tanto todavía no hay acuerdo, dijo en Beirut un responsable rebelde que requirió el anonimato.