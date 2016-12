Verónica Vieyra rompió el silencio y respondió a Silvestre que la acusó de un amorío con Scioli

Silvestre lanzó la bomba hace diez días en el programa de Mirtha Legrand cuando dijo que su ahora exmujer, Verónica Vieyra, había mantenido en su adolescencia un romance con Daniel Scioli

"Esta señora (por su ex) salía con el ex gobernador de Buenos Aires desde los 13 años. Ella lo traía a casa como un amigo de la familia", dijo en la noche de Mirtha.

Si bien Vieyra instruyó a Fernando Burlando para que lleve el asunto ante la Justicia, hasta el momento no se había referido al tema de forma personal.

Infama mostró una nota que le realizó a la actriz la semana pasada desde Gualeguaychú, su ciudad natal y donde vive actualmente. Ante la consulta, la ex de Silvestre comentó: "Ha sido un momento... Yo no quiero hablar de esto, está todo en manos de la Justicia, en manos de mi abogado, Burlando. Quedamos en que no ibamos a hablar hasta que no esté...".

Cuando el periodista le preguntó de forma directa si mantuvo una relación sentimental con Scioli, Vieyra manifestó: "¡Por favor, por favor! Daniel ha sido un caballero con mi familia". Muy afectada por el escándalo, la actriz mantuvo su negativa a explayarse: "No voy a hablar, les agradezco todo lo que han hecho. No sé qué decir. Todo esto se va a saber cuando termine la parte judicial".

Ante la consulta sobre si Silvestre había ejercido violencia de género contra ella, la actriz replicó: "Vamos a hablar cuando termine lo judicial". Al final, el cronista volvió a indagar si tuvo un romance con Daniel Scioli, y Verónica Vieyra repitió las mismas dos palabras: "¡Por favor!".