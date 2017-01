Verónica Ojeda se enojó por los rumores sobre el fallido encuentro entre Diego y su hijo

El fallido encuentro entre Diego Maradona y su hijo Dieguito Fernando no solo generó enojos y declaraciones cruzadas entre las partes interesadas. Ahora, en medio de las repercusiones por lo ocurrido, Verónica Ojeda, la ex del Diez, admitió estar molesta con Laura Ubfal por las informaciones que la periodista reveló respecto de este caso.

"Alguna vez ya le dije que si tiene algo que decir de mi persona o tiene alguna duda de mi vida, me lo tiene que preguntar a mí y no a terceros. Ya se lo dije mil veces y me parece que no le interesa. Así que como no le interesa, que siga con las terceras personas inventando cosas", señaló Ojeda sobre Ubfal en diálogo con Desayuno Americano.

Ojeda, en tanto, también dijo estar molesta con el rumor que la vinculaba sentimentalmente con un futbolista. Y aclaró, en este caso, cuál es su relación con Juan Mercier, volante de San Lorenzo.

"Tengo un amigo íntimo, que es como mi hermano, es mi familia: el Pichi Mercier. Y una de mis mejores amigas es su mujer, Romina. Entonces, fui al hotel a saludar a Pichi, que también es mi compadre porque yo soy la madrina de su hija menor. Me paré en la puerta y él salió y lo saludé. Cruzamos dos palabras y nada más, fue eso", señaló Verónica, despejando cualquier versión de romance.

Por su parte, luego de la entrevista, Ubfal tuvo la chance de responderle a Ojeda. "Le voy a contestar diciendo: 'Todo es mentira, pero no van a salir a hablar'. No voy a decir quién me dijo eso, pero es alguien cercano a los abogados de Maradona. ¿Qué es mentira? Que ella arregló para que venga Dieguito a Buenos Aires", afirmó la periodista, poniendo en duda la historia que se reveló en torno al desencuentro de Maradona con su hijo.